Dış ticarette normale dönüş
AĞUSTOS AYINDA İHRACAT YÜZDE 12,4, İTHALAT YÜZDE 15,3 ARTTI.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, Türkiye ağustos ayında 13,3 milyar dolarlık ihracat ve 19,2 milyar dolarlık ithalat yaptı. Böylece ortaya 5,9 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında ihracat 11,8 milyar dolar, ithalat 16,6 milyar dolar ve dış ticaret açığı ise 4,8 mlyar dolar olmuştu. Buna göre ağustos ayında yıllık bazda ihracat yüzde 12,4, ithalat yüzde 15,3 ve dış ticaret açığı ise yüzde 22,6 artış gösterdi.
Hatırlarsanız temmuz ayında dış ticaret adeta uçmuş, yıllık bazda ihracat yüzde 28,3, ithalat yüzde 46,2 ve dış ticaret açığı yüzde 82,5 artmıştı. Fakat bu artış geçen yıl temmuz ayında Ramazan Bayramı tatili ve askeri darbe girişimi nedeniyle dış ticaretin normalin çok altına inmesinden kaynaklanmıştı.
O zaman bu baz etkisinin ortadan kalkacağı ağustos ayında böyle yüksek artışların çıkmayacağını yazmıştık. Nitekim gerçekleşme de öyle oldu. Fakat yine de ağustos ayında dış ticaretin beklediğimizden daha yüksek gerçekleştiğini de belirtelim.
Özellikle de ağustos ayının son günlerinin uzun bayram tatiline denk geldiğini dikkate alırsak ihracattaki artış hiç de fena görünmüyor. Aynı şekilde ithalattaki artış da epey yüksek sayılır. Bu durum üçüncü çeyrekteki ekonomik büyüme açısından iyi sinyal veriyor.
Ancak ekonomik büyüme açısından iyi olan bu gelişmeler cari açık açısından hiç de iyi değil. Cari açıkta haziran ayında gerileme yaşanmıştı.
Henüz veriler açıklanmadı ama dış ticaret açığının patladığı temmuz ayında ise cari açıkta ciddi bir yükseliş yaşandığı kesin. GTB’nin dış ticaret verilerine bakılırsa, cari açıktaki bu yükseliş ağustos ayında da devam etmiş gibi görünüyor.
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