Dış ticaretteki parlama çabuk söndü
OCAK AYINDA YÜZDE 18,1 ARTAN İHRACAT ŞUBATTA YÜZDE 2 AZALDI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, Türkiye şubat ayında 12,1 milyar dolarlık ihracat ve 15,8 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Böylece ortaya 3,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı.
GTB’nin bu verileri yayınladığı bülteninde geçen aya kadar önceki yılın aynı dönemine ilişkin veriler de olurdu. Ancak nedense şubat ayı bülteninde önceki yılın verileri yok. Neyse ki bu verileri TÜİK’ten elde etmek mümkün.
TÜİK’in verilerine göre geçen yıl şubat ayında ihracat 12,4, ithalat 15,6 ve dış ticaret açığı ise 3,2 milyar dolar olmuştu. Buna göre şubat ayında ihracat yüzde 2 düşerken ithalatta yüzde 1,6 ve dış ticaret açığında ise yüzde 15,3 artış yaşanmış bulunuyor.
Ocak ayında ihracat yüzde 18,1 ve ithalat ise yüzde 15,9 artmıştı. Bu da ekonomik kamuoyunda işlerin düzelmekte olduğuna ilişkin bir umut yaratmıştı.
Biz ise geçen ayki değerlendirmemizde ocak ayındaki artışların geçen yılın aynı ayında yaşanan olağanüstü düşüşten kaynaklandığını belirtmiş ve şubat ayında bu ölçüde bir artış olmayacağını yazmıştık. Nitekim gerçekleşme de aynen böyle oldu.
Şubat ayı verilerine göre ihracatta ekonomideki büyümeye destek çıkacak bir toparlanma olmadığı gibi ithalatta da iç talepte canlanmaya işaret eden bir durum yok.
Şubat ayı verilerinin bir kötü tarafını da dış ticaret açığındaki artış oluşturuyor. Dış ticaret açığı kasım ve aralık aylarında düşmüş ve bu da cari açıkta yaz aylarında başlayan yükselişi durdurmuştu. Hatta cari açıkta aralık ayında önemli bir düşüş olmuştu.
Dış ticaret açığının ocak ayından sonra şubat ayında da artmaya devam etmesi ise 2017’nin başında cari açıkta yeniden yükseliş görebileceğimize işaret ediyor.
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