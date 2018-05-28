Dolardaki yükseliş tüketiciyi korkuttu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası’nın birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) değeri, mayıs ayında 69,9 olarak gerçekleşti. Bu değer nisan ayına göre yüzde 2,8’lik düşüşe tekabül ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
TGE’nin değeri nisan ayında 71,9 seviyesindeydi. TGE’de 100’ün altındaki değerler kötümserliğe işaret ediyor. Türkiye’de tüketici zaten müzmin kötümser ama mayıs ayında bu kötümserliği daha da artmış görünüyor.
Bu durum büyük ihtimalle son dönemde döviz kurlarında yaşanan yükselişten kaynaklanıyor. Çünkü tüketicinin finansal piyasalardaki bu tür gelişmelere çok hassas olduğu geçmiş tecrübelerden biliniyor.
Üstelik TGE’deki son düşüşte döviz piyasasında geçen hafta yaşanan gelişmelerin etkisi de henüz yok. Çünkü TGE verileri her ayın ilk iki haftasında düzenlenen anketlere dayanıyor.
Döviz piyasasında geçen hafta yaşanan gelişmelerin etkileri, tabii o zamana kadar bir toparlanma olmazsa, TGE’nin haziran ayı verilerine yansıyacak. Bu arada nisan ayının ikinci yarısında alınan erken seçim kararının ise TGE’nin mayıs ayı verilerine yansımış olması gerekiyor.
TGE’de mayıs ayında yaşanan düşüş ise tüketicinin erken seçim kararından pek memnun olmadığını düşündürüyor. Tabii burada dolar kurundaki yükselişin etkisinin erken seçim kararının etkisini gölgelemiş olması ihtimali de var.
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