Ekonomide bir yavaşlama sinyali daha
Önceki hafta nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranından ekonomide yavaşlama sinyali gelmişti. Buna geçen hafta bu sayfalarda değinmiştik. Geçen hafta açıklanan İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) nisan ayı verileri de ekonomide yavaşlama sinyali verdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu endeksin değeri mart ayında hızla düşürek 55,6’dan 51,8’e inmişti. Bu düşüş nisan ayında da sürdü ve PMI’nin değeri 48,9’a geriledi. PMI için 50 değeri kritik bir seviyeyi oluşturuyor. Bu endeksin değerinin 50’nin üzerinde olması iyileşmeye, 50’nin altında olması ise kötüleşmeye işaret ediyor.
Dolayısıyla PMI’nin nisan ayındaki seviyesi imalat sanayiinde işlerin kötüye gitmeye başladığını gösteriyor. Bu endeksin değerinin 13 ay aradan sonra ilk kez 50’nin altına indiğini de belirtelim.
Ekonominin geçen yılki hızlı büyümeden sonra bu yıl yavaşlamasını zaten bekliyorduk. Bu ilk çeyrekte olmadı ama ikinci çeyreğin ilk ayından bu yönde sinyaller gelmeye başladı.
Ancak tam bu sırada erken seçim kararı alındı ve maliye politikası yeniden gevşeyecek gibi görünüyor. Bu durum ekonomiyi tam soğuyacakken yeniden ısıtmaya başlayabilir.
Tabii maliye politikasındaki gevşemenin bu kez büyümeyi hızlandırmakta işe yaramaması ihtimali de var. Çünkü artan bütçe açığının yükselttiği faizlerin özel tüketim ve yatırım harcamalarını kısması yani “dışlama etkisine (crowding out effect) yol açması olasılığı da bulunuyor.
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