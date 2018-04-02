Ekonomide güven erozyonu var
Bu yıl ekonomide hızlı büyümeyi zorlaştıran faktörlerden birini de iktisadi birimlerin geleceğe güveninde yaşanan erozyon oluşturuyor. Esasında 2018’in ilk ayında iktisadi birimlerin ekonomiye güveninde ciddi bir sıçrama olmuştu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak ekonomiye güvende son iki aydır düşüş yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve üç sektörel güven endeksinden yararlanarak oluşturduğu ekonomik güven endeksinin (EGE) değeri, ocak ayında 95,3’ten 104,9’a çıkmıştı.
Böylece iktisadi birimler genel ekonomik durum konusunda kötümserlikten çıkıp iyimserliğe geçiş yapmıştı. Ancak EGE’nin değeri şubat ayında 103’e ve mart ayında
da 100,2’ye indi.
Böylece de yeniden kötümserliğe geçişe ramak kaldı. Böyle giderse EGE nisan ayında tekrar 100’ün altına inebilir. Ekonomide sürdürülebilir bir hızlı büyüme döneminin başlaması için öncelikle iktisadi birimlerin geleceğe güveninin yüksek olması gerekiyor.
Geleceğe güvenin yükselmesi tüketicilerin dayanıklı tüketim mallarına olan talebini, işletmelerin de yatırımlarını olumlu etkiliyor. Bunlar da ekonomik büyümeyi hızlandırıyor ve işsizliği düşürüyor.
İktisadi birimlerin geleceğe güveni düşük olduğunda ise ne kadar teşvik verilirse verilsin ekonomide ancak geçici bir büyüme sağlanabiliyor.
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