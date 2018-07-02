Ekonomide yeni dönem güvensiz başlıyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesapladığı Ekonomik Güven Endeksi (EGE), haziran ayında90.4 değerini aldı. Bu değerde önceki aya göre 3,1 puanlık düşüş var. EGE, şubat ayından beri düşüyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Beş aydaki düşüş 14.5 puanı buluyor. EGE’nin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise kötümserliği ifade ediyor. Beş ay önce düşüş başlamadan önce EGE’nin değeri bu kritik seviyenin üzerindeydi.
Yani o dönemde iktisadi birimlerde genel ekonomik duruma ilişkin bir miktar iyimserlik vardı. Ancak nisan ayında EGE’nin değeri 100’ün altına indi.
Bu da iktisadi birimlerin genel ekonomik duruma ilişkin olarak kötümserleştiği anlamına geliyor. EGE’nin değerinin son iki ayda daha da gerilemesi ise bu kötümserliğin derinleştiğini ifade ediyor.
TÜİK EGE’yi Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve hizmet, perakende ve inşaat sektörlerine ilişkin güven endeklerinin verilerinden oluşturuyor.
Bu endekslerin verileri ise ayın ilk iki haftasında düzenlenen anketlere dayanıyor. Dolayısıyla 24 Haziran’da yapılan erken seçimin etkisi henüz EGE’ye yansımış değil.
Bu seçimin sonuçlarının EGE’yi nasıl etkilediğini temmuz ayında göreceğiz. EGE’de son aylarda yaşanan düşüş muhtemelen finansal piyasalardaki dalgalanmadan kaynaklanıyor.
Yeni hükümetin iktisadi birimlerin kaygılarını gidererek ekonomiye güveni arttırması gerekiyor.
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