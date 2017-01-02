Ekonomiye güven yine dibe vurdu
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARALIK AYINDA 70,5’E KADAR İNDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesapladığı Ekonomik Güven Endeksi (EGE) ağustos ayında 70,5 değerini aldı. EGE’nin değeri kasım ayında 86,5 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre aralık ayında EGE’de yüzde 18,5 gibi büyük bir düşüş yaşandı. Bu da aralık ayında ekonomiye güvende çok ciddi bir erozyon yaşandığı anlamına geliyor.
EGE’nin kasım ayındaki değeri aynı zamanda bu endeksin hesaplanmaya başladığı Ocak 2012’den bu yana görülen en düşük düzeyi oluşturuyor. Esasında EGE’nin değeri 2015’in ortalarından beri oldukça düşük seyrediyor.
Son 1,5 yılda siyasette yaşanan iktikrarsızlık EGE’de çok keskin iniş ve çıkışlara neden oldu. Eylül 2015 ve Şubat 2016’da da EGE’nin dibe vurduğunu görmüştük.
En son 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında dibe vuran ekonomiye güven daha sonra biraz toparlanmıştı. Ancak muhtemelen son üç ayda kurlarda yaşanan sıçrama yüzünden ekonomiye güven yeniden dibe vurdu.
TÜİK, EGE’yi Tüketici Güven Endeksi (TGE) ile dört sektörel güven endeksinden oluşturuyor. Bu dört sektörel güven endeksini Hizmet Sektörü Güven Endeksi (HSGE), Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi (PTSGE), İnşaat Sektörü Güven Endeksi (İSGE) ve imalat sanayi firmalarından derlenen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) oluşturuyor.
EGE’nin bu alt kalemleri içinde aralık ayında en büyük düşüş yüzde 8 ile TGE’de yaşandı. Aynı ayda RKGE’de yüzde 3,7’lik ve HSGE’de yüzde 3,5’lik düşüş oldu. Diğer iki sektörel güven endeksinde ise cüzi artışlar görüldü. Aralık ayında PTSGE’de yüzde 0,1 ve İS-GE’de ise yüzde 0,5 artış yaşandı.
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