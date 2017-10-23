Enflasyon beklentisi çift haneye yaklaştı
2017 YIL SONU TÜFE ENFLASYONU BEKLENTİSİ YÜZDE 9,9’A ÇIKTI.
Merkez Bankası, her ay düzenlediği Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerini izliyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com
Bu ay düzenlenen son ankete göre, dört temel göstergede 2017 yıl sonu beklentilerini şöyle özetlemek mümkün:
• Yılın ilk yarısında yüzde 3 dolayında seyreden ekonomik büyüme beklentisi giderek yükseliyor. 2017 yılı büyüme beklentisi son ankette yüzde 5,2’ye kadar çıktı. Bu durum ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden daha
iyi bir performans göstermesinden kaynaklanıyor. Üçüncü çeyrekte de yüksek bir büyüme çıkacak gibi göründüğü için, büyüme beklentisi önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edebilir.
• Büyüme beklentileri giderek iyileşirken diğer üç temel göstergeye ilişkin beklentilerde ise bozulma var.
Bunlardan yıl sonu enflasyon beklentisi ekim ayında yüzde 9,9’a kadar çıktı. Bu da bu yıl enflasyonda işlerin çok kötü gitmesinden kaynaklanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi birkaç ay içinde çift haneye de yükselebilir.
• Yılın ilk yarısında 35-36 milyar dolar arasında seyreden cari açık beklentisi temmuz ayından itibaren yükselmeye başladı. Cari açık beklentisi ekim ayında 38 milyar doları buldu. Cari açık beklentisinde de yükselişin devam etmesi ihtimali var.
• 2017’ye döviz kurlarında yükselişle girdiğimiz için yılın ilk aylarında yıl sonu dolar kuru beklentisi 3,80 TL’nin üzerindeydi. Piyasalar sakinleşince bu beklenti eylül ayında 3,63 TL’ye kadar indi. Ancak vize krizi sonrasındaki yükseliş ekim ayındaki ankette bu beklentiyi tekrar yükseltip 3,72 TL’ye getirdi. Burada da önümüzdeki aylarda yükseliş görebiliriz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?