Enflasyonda beklentiler bozuluyor
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ MAYIS AYINDA YÜZDE 9,53’E ÇIKTI.
Merkez Bankası, finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerini izlemek amacıyla her ay bir Beklenti Anketi düzenliyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu ankette mayıs ayı sonuçları geçen hafta açıklandı. Bu sonuçlar enflasyon beklentilerinin giderek bozulduğuna işaret ediyor.
Beklenti Anketi’nde enflasyon konusunda altı beklenti yer alıyor. Bunlardan özellikle üçü büyük önem taşıyor. Bunları da cari yıl sonuna, 12 ay sonrasına ve 24 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri oluşturuyor. Cari yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ekonomik kamuoyundaki kısa vadeli beklentileri, diğer ikisi ise orta vadeli beklentileri yansıtıyor.
Mayıs ayında düzenlenen Beklenti Anketi’nde cari yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,53 olarak çıktı. Bu oran nisan ayında yüzde 9,28’di. Daha ocak ayında ise yıl sonu enflsyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,48 düzeyindeydi.
Yıl sonu enflasyon beklentisinde dört ayda 1 puanın biraz üzerinde bir artış yaşanmış bulunuyor. Bu dönemde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisiyle 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de bir miktar yükseldi. Yani sadece kısa döneme değil orta döneme ilişkin enflasyon beklentilerinde de bozulma var.
Enflasyon beklentilerindeki bu bozulmada, geçen yılın son ayından bu yana gerçekleşen enflasyonun da hızla yükselip yüzde 12’ye yaklaşmasının etkisi var. Bu yükseliş Merkez Bankası’nın da enflasyon tahminlerini yukarı çekmesine neden olmuştu.
İşin kötüsü, beklentilerdeki yükseliş de daha sonra gerçekleşen enflasyona olumsuz yansıyor. Beklentiler kırılamazsa önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele biraz daha zorlaşacak.
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