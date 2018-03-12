Enflasyonda düşüş devam etmedi
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonu şubat ayında yüzde 0,73 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında gerçekleşen yüzde 0,81’lik oranın çok az altında kalıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu nedenle şubat ayında yıllık tüketici enflasyonunda da çok az bir düşüş oldu. Ocak ayında yüzde 10,35 düzeyinde bulunan yıllık tüketici enflasyonu şubat ayında sadece 0,09 puanlık düşüş göstererek ancak yüzde 10,26’ya inebildi.
BÜYÜK DÜŞÜŞÜN SONU
Oysa yıllık tüketici enflasyonunda önceki iki ayda 2,65 puanlık düşüş yaşanmıştı. Geçen kasım ayında yüzde 12,98’i bulan yıllık tükeci enflasyonu, yukarıda da yazdığımız gibi, ocak ayında yüzde 10,35’e kadar gerilemişti.
Ancak büyük ölçüde “baz etkisi” kaynaklı olan bu düşüşün böyle devam etmeyeceği belliydi. Çünkü 2016’nın son ayı ile 2017’nin ilk ayında “kur etkisi” yüzünden “mevsim normalleri”nin (son 10 yılın ortalaması) üzerine çıkan aylık enflasyon oranları şubat ayından itibaren normal seyrine inmişti.
Bu da bu yıl şubat ayından itibaren baz etkisinin ortadan kalmasına neden olacaktı. Hatırlarsanız geçen ay bu sayfalarda “Enflasyonda düşüş devam eder mi?” başlığıyla bu konuyu ele almış ve önümüzdeki aylarda enflasyonda yatay bir seyir görebileceğimizi yazmıştık.
Enflasyon verilerinin ayrıntılarına bakıldığında, şubat ayında enflasyona en olumsuz etkiyi gıda fiyatlarındaki artışın yaptığı görülüyor. Geçen yıl şubat ayında yüzde 0,84 olan gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış bu yılın aynı ayında yüzde 2,24’ü buldu. Bu grup TÜFE’de yüzde 23,03 ile en büyük ağırlığa sahip olduğu için de buradan enflasyona 0,52 puanlık katkı geldi.
Temmuz ayındaki bir aylık geçici düşüşü saymazsak, yıllık tüketici enflasyonu geçen yılın şubat ayından bu yana çift haneli seyrediyor. Aylık enflasyon oranları mevsim normalleri dolayında çıkarsa, tüketici enflasyonu mart ayında kılpayı farkla yeniden tek haneye inebilir. Ancak mevsim normalleri dolayındaki seyir yıllık enflasyonu ekim ayına kadar yüzde 9,5-10 arasında tutacak.
Yeniden olumlu baz etkisinin devreye gireceği yılın son iki ayındaki düşüş ise 2018’in ancak yüzde 8-8,5 arasında kapanmasına imkan verecek. Yani en olumlu senaryo bile bu yılın da yüzde 5’lik hedefin çok üzerinde enflasyonla kapanacağına işaret ediyor.
İşler son dönemdeki gibi giderse bunu bile göremeyebiliriz. Yaptığımız hesaplara göre, işler böyle devam ederse önümüzdeki dönemde yıllık enflasyon yüzde 10-11 arasında seyredecek ve 2018 yılı yüzde 10 dolayında bir yerde kapanacak.
MERKEZ BUNUN FARKINDA MI?
Ancak geçen hafta 2018 yılının ikinci toplantısını yapan Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) bunun çok farkında değilmiş gibi görünüyor. Çünkü PPK’nın bu toplantısından para politikası faizlerinin sabit tutulması kararı çıktı.
PPK enflasyonun çift hanede seyretmeye devam etme tehlikesi bulunduğunu düşünseydi, herhalde bu toplantıdan faizlerde artış kararı çıkardı! Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini halen yüzde 7,9 (yüzde 6,5-9,3 aralığının orta noktası) düzeyinde bulunuyor.
Anlaşılan PPK gidişatın hala bu tahminle uyumlu olduğunu düşünüyor. Gerçi bu tahmin de yüzde 5’lik hedefin epey üzerinde bulunuyor ama artık bunun pek dert edilmediği biliyoruz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?