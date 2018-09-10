Enflasyonda işler sarpa sarıyor
Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu yüzde 2,30 oldu. Bu, 2003=100 bazlı endeksin tarihinde ağustos aylarında görülen en yüksek enflasyon oranı olarak tarihe geçti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu oran geçen yılın ağustos ayındaki yüzde 0,52’lik oranın çok üzerinde olduğu için de yıllık enflasyonda büyük bir sıçrama yaşandı. Temmuz ayında yüzde 15,85 olan yıllık tüketici enflasyonu, 2,05 puanlık sıçramayla, ağustos ayında yüzde 17,90’a çıktı.
Enflasyonda ağustos ayında yaşanan yükselişin nedenini bu ayda döviz kurlarında yeni bir sıçrama yaşanması oluşturuyor. Döviz kurlarındaki yüzde 30’u aşan bu sıçrama enflasyona hemen yansıdı.
Her zaman olduğu gibi, kurlardaki sıçramanın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) enflasyonuna yansıması (TÜFE) enflasyonu yüzde 2,30 oldu. Bu, 2003=100 bazlı endeksin tarihinde ağustos aylarında görülen en yüksek enflasyon oranı olarak tarihe geçti.
Bu oran geçen yılın ağustos ayındaki yüzde 0,52’lik oranın çok üzerinde olduğu için de yıllık enflasyonda büyük bir sıçrama yaşandı. Temmuz ise daha fazla oldu. Ağustos ayında aylık ÜFE enflasyonu yüzde 6,60 olurken yıllık ÜFE enflasyonu ise yüzde 32,13’ü buldu. ÜFE’deki bu artış muhtemelen önümüzdeki aylarda TÜFE’ye de yansıyacak.
Dolayısıyla enflasyonda işler iyice sarpa sarmış bulunuyor. Böyle giderse yıl sonunda tüketici enflasyonu yüzde 20’yi bulacağa benziyor. Kurlardaki yükseliş devam ederse yıl sonunda enflasyon bu seviyeyi de aşabilir.
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Merkez Bankası’ndan 13 Eylül’de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceği açıklaması geldi. Bu açıklama aynı zamanda mevcut duruşun iflas ettiği anlamına geliyor. Yeni parasal duruşun nasıl olacağını merakla bekliyoruz.
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