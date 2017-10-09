Enflasyonda yükseliş sürüyor
TÜKETİCİ ENFLASYONU EYLÜL AYINDA YÜZDE 11,20’YE YÜKSELDİ.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonu eylül ayında yüzde 0,65 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayındaki tüketici enflasyonu çok daha düşük ve yüzde 0,18’di. Bu yılki aylık oran daha yüksek olunca eylül ayında yıllık enflasyon da yükseliş gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ağustos ayında yüzde 10,68 olan yıllık tüketici enflasyonu eylül ayında yüzde 11,20’ye yükseldi. Geçen yılın sonu ile bu yılın başlarında hızla tırmanıp çift haneyi gören yıllık tüketici enflasyonu yaz aylarında ise düşmüştü. Ancak temmuz ayında yüzde 9,79’a kadar inip tekrar tek haneyi görse de burada kalıcı olamadı.
Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Eldeki son verilerin gösterdiği gibi, bu yükseliş eylül ayında da devam etti. Yıllık tüketici enflasyonunun temmuz ayında tek haneye inmesi de ağustos ayında tekrar yükselişe geçmesi de beklediğimiz bir gelişmeydi.
Büyük ölçüde “baz etkisi” hesaplarına dayanan bu konudaki öngörülerimizi daha önce bu sayfalarda sizlerle paylaşmıştık. İşler yine öngördüğümüz gibi giderse enflasyondaki yükseliş iki ay daha sürecek. Bu yükseliş yıllık enflasyonu kasım ayında yüzde 12’nin üzerine kadar çıkaracak.
Yılın son ayında ise baz etkisinin olumlu tarafa dönmesiyle büyük bir düşüş yaşanacak. Ancak bu düşüşe rağmen yıllık enflasyon 2017’yi yüzde 10,5-11,5 arasında yani çift hanede kapatacağa benziyor.
İşin kötüsü, gidişat böyle devam ederse yıllık enflasyonun önümüzdeki yıl da tek haneye inmesi zor gibi görünüyor. Bu gidişatın önüne geçmek için ekonomik birimlerin fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı tersine çevirmek şart. Bu da gerçekten sıkı bir para politikası uygulanmasını gerektiriyor.
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