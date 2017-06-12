Enflasyondaki tırmanış sonunda durdu
YILLIK ENFLASYON BEŞ AYLIK ARTIŞTAN SONRA AZ DA OLSA DÜŞTÜ.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonu, mayıs ayında yüzde 0,45 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayındaki enflasyonun bir miktar altında kalıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın mayıs ayında enflasyon yüzde 0,58 olmuştu. Bu yılki mayıs ayı enflasyonu geçen yılın altında kalınca yıllık enflasyonda da bir miktar düşüş yaşandı.
Nisan ayında yüzde 11,87 olan yıllık enflasyon, mayıs ayında yüzde 11,72’ye indi. Enflasyonda geçen yılın son ayından bu yana hızlı bir tırmanış vardı. Geçen kasım ayında yüzde 7 düzeyinde bulunan yıllık enflasyon, bu hızlı tırmanışla nisan ayında yüzde 12’ye dayanmıştı.
Büyük ölçüde döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklanan bu tırmanış, beş ay sürdükten sonra nihayet sona erdi. Enflasyondaki tırmanışın bu aylarda duracağı esasında belliydi. Döviz kurlarındaki artışın ocak ayında durmasının ve enflasyonun seyrinde “baz etkisi”nin yeniden devreye girmeye başlamasının yaz aylarında enflasyondaki yükselişi sona erdirmesi ve bir düşüş getirmesi bekleniyordu.
Nitekim bizim “mevsim normalleri”ne (son 10 yılın ortalaması) dayanan hesaplarımız da mayıs ayında yatay bir seyir göreceğimize işaret ediyordu. Muhtemelen haziran ve temmuz aylarında daha kuvvetli düşüşler göreceğiz. Hatta yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 10’un biraz altına yani tek haneye kadar inmesi ihtimali bile var.
Ancak baz etkisinin olumsuza dönmesi ağustos ayından itibaren enflasyonun yeniden yükselişe geçmesine yol açacak. Bu yükseliş kasım ayına kadar sürecek. Yılın son ayında ise baz etkisi tekrar olumlu hale dönecek ve bu da ciddi bir düşüşe yol açacak. Fakat bu düşüşe rağmen enflasyonun bu yılı çift hanede kapatması ihtimali yüksek görünüyor.
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