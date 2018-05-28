Enflasyonist beklentiler iyice bozuldu
Döviz kurlarındaki artış sadece gerçekleşen enflasyonu değil, enflasyonist beklentileri de olumsuz etkiliyor. Bunun son örneğini şu sıralarda yaşıyoruz. Döviz kurlarının yükselişe geçtiği son üç aydır enflasyonist beklentiler de yükseliyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Merkez Bankası’nın her ay finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişiler arasında düzenlediği Beklenti Anketi’nin sonuçlarına göre, 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi bu yılın başında yüzde 9,6 dolayındaydı.
Mart ayına kadar bu civarda seyreden yıl sonu enflasyon beklentisi, döviz kurlarının hızla yükseldiği sonraki iki ayda ise çift haneye çıktı. 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi nisan ayında yüzde 10,1’e, mayıs ayında ise yüzde 11,1’e ulaştı.
Aynı dönemde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de çift haneye yükseldi ve yüzde 9,2 dolayından yüzde 10,2 dolayına geldi. Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de bu yükselişten nasibini aldı.
24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 8,3 dolayından yüzde 9’a, beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 7’den yüzde 7,2’ye, 10 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 6,2’den yüzde 6,4’e çıktı. Yani ekonomik kamuoyu artık 10 yıl sonra bile enflasyonda yüzde 5’lik hedefin tutacağına inanmıyor.
Enflasyonist beklentilerdeki yükselişin zararını, bir süre sonra enflasyonu bir de bunun yükseltmesi oluşturuyor. Enflasyonist beklentilerdeki son yükseliş de önümüzdeki aylarda gerçekleşen enflasyonu olumsuz etkileyeceğe benziyor.
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