Evlilik sayısında büyük düşüş var
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılında 569 bin 459 çift evlendi. Oysa bu sayı önceki yıl 594 bin 493’tü. Buna göre evlilik sayısında 2017 yılında yüzde 4,2 düşüş yaşanmış durumda.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Evlilik sayısı önceki yıl da düşüş göstermişti ama bu düşüş 2017’deki kadar yüksek değildi. 2016 yılında evlilik sayısı yüzde 1,4 gerilemişti. Türkiye’de evlenme sayısında rekor 641 bin 973 ile 2008 yılında kırılmıştı.
Türkiye’ye de yansıyan küresel resesyonun etkisiyle 2009 yılında 600 binin altına düşen bu sayı sonrasında bir daha eski seviyesine ulaşamadı. Küresel resesyon sonrasında bir miktar toparlanma yaşansa da 600 bin dolayı pek aşılamadı.
2017 yılındaki düşüşle birlikte ise evlilik sayısının küresel resesyon dönemindeki düzeyinin bile altına düştüğü dikkati çekiyor. Bu durum muhtemelen çift haneye yükselen enflasyon nedeniyle hayat pahalılığının artmasından kaynaklanıyor. Gelirleri enflasyon kadar artmayan bazı çiftler evlilik planlarını ertelemiş gibi görünüyor.
Evlilik sayısı ev eşyası üreticilerinden konut üreticilerine kadar pek çok sektörü etkiliyor. Evlilik sayısındaki düşüş bu sektörler için pek iyi bir haber değil. Çünkü bu durum ürünlerine olan talebin azalması anlamına geliyor. Bu sektörlerin saadete ermesi için öncelikle genç çiftlerin saadete ulaşması gerekiyor!
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?