Eylüldeki toparlanma bütçeyi kurtaramadı
BÜTÇE AÇIĞI İLK DOKUZ AYDA YÜZDE 162,7 ARTIŞ GÖSTERDİ.
Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 6,4 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki bütçe açığı 16,9 milyar TL düzeyindeydi. Yani eylül ayında bütçe açığında önemli bir iyileşme gözlendi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak önceki aylardaki durum çok kötü olduğu için ilk dokuz aydaki durum da hala kötü. Ocak-eylül dönemindeki bütçe açığı 31,6 milyar TL olarak hesaplanıyor. Oysa geçen yılın aynı dönemindeki bütçe açığı 12 milyar TL’ydi. Buna göre ilk dokuz ayda bütçe açığında yaşanan artış yüzde 162,7’yi buluyor.
Bu yıl bütçede işlerin bu kadar kötü gitmesine özellikle yılın ilk yarısında hükümetin kesenin ağzını iyice açması neden oldu. Bu dönemde hükümet hem ekonominin resesyon tehlikesinden uzaklaşabilmesi hem de nisan ayındaki anayasa referandumundan istediği sonucu alabilmek için kamu harcamalarında gaza bastı.
Ayrıca iç talebi canlandırmak için vergi indirimleri de yapıldı. Hal böyle olunca da bütçe açığı rekora koştu. Yıllık bütçe açığı haziran ayında 55,6 milyar TL’ye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.
Bu rekor ağustos ayında 59,3 milyar TL ile tazelendi. Yıllık bütçe açığı eylül ayında 48,8 milyar TL’ye gerilese de hala oldukça yüksek bir düzeyde bulunuyor. Merkezi yönetim bütçesi geçen yıl 29,9 milyar TL açık vermişti.
2017 yılına ise epey yüksek bir artışla 46,9 milyar TL’lik açık hedefiyle girilmişti. Ancak ilk dokuz aydaki artış beklenenden de yüksek olduğu için hükümet şimdi 2017’nin 61,7 milyar TL’lik bütçe açığıyla kapanmasını bekliyor. Geçen hafta Türkiye Büyük Miller Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2018 yılı bütçe tasarısında ise 65,9 milyar TL’lik açık öngörülüyor.
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