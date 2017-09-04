Gençlerde atıl nüfus çok yüksek
GENÇ NÜFUSUN 1 MİLYONU İŞSİZKEN 1,6 MİLYONU İŞ BİLE ARAMIYOR.
Genç nüfustaki işsizlik oranının yüksekliği Türkiye’nin önemli sorunlarından biri. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işgücü istatistiklerinde, 15-24 yaş grubunu “genç nüfus” olarak tanımlıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
TÜİK’in verilerine göre, bu yaş grubundaki işsizlik oranı, geçen mayıs ayı itibariyle yüzde 19,8’i buluyor. Genç işsizlerin sayısı ise 1 milyonu biraz aşıyor. Esasında genç istihdamında durum bu rakamların gösterdiğinden de vahim.
Çünkü bir de ne eği-timde ne de istihdamda olan ama iş bile aramayan gençler var. Bunların sayısı işsizlerin sayısını da epey aşıyor ve 1,6 milyona yaklaşıyor. Bunlar da işgücü piyasasına girmiş olsa genç işsizlerin sayısı 2,6 milyona, genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 38,7’ye çıkacak.
İşin bir de cinsiyet boyutu var.Ne eğitimde ne de istihdamda olan ama iş bile aramayan gençlerin çok büyük kısmını kadınlar oluşturuyor. Muhtemelen bunların çok genç yaşta evlendirilen bir bölümünü ev kadınları, hala baba evinde olanlarını ise “ev kızı” tabir edilen kitle oluşturuyor.
Belki de bunların büyük kısmının işgücü piyasasına girmek gibi bir şansı bile olmuyor. Her şeye rağmen işgücü piyasasına girmek isteyenlerin ümidini ise iş arayan her dört genç kadından birinin işsiz olması kırıyor olabilir.
Türkiye’nin hızlı kalkınması için mutlaka bu atıl genç nüfusu azaltması gerekiyor. Öncelikle gençlerin daha büyük bir kısmına daha fazla eğitim imkanı sunulması şart.
Eğitimini tamamlayan gençlere de yeterli istihdam olanakları sağlanmalı. Burada özellikle genç kızlara daha fazla istihdam olanağının sağlanması şart görünüyor.
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