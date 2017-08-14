Girişimcilere holding desteği
Girişimcilerin en temel sermayesi “parlak bir fikir” olsa da bu fikirlerini hayata geçirmek için maddi sermayeye de ihtiyaçları var.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Muhtemelen pek çok parlak fikir, sahipleri onları hayata geçirecek yeterli maddi sermayeye ulaşamadığı için, gün yüzüne hiç çıkamadan ölüp gidiyor. Neyse ki son yıllarda girişimcilere fikirlerini hayata geçirmeleri için destek sağlayan mekanizmalar giderek artıyor.
Melek yatırımcı ağları ve kuluçka merkezleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Büyük holdinglerin son yıllarda kurmaya başladıkları risk sermayesi şirketleri de bu mekanizmalar arasında yer alıyor.
Arkadaşımız Sibel bir süredir Türkiye’nin dev holdinglerinin kurdukları risk sermayesi şirketleriyle ilgili bilgilerin peşindeydi. Sonunda bunları bir araya getirmeyi başardı ve ortaya bu haftaki kapak haberimiz çıktı.
Bu haberde Türkiye’nin 10 büyük holdinginin girişimcilere ne tür destekler verdiği, bunun için ne kadarlık bütçe ayırdıkları ve yatırım için hangi alanlara öncelik tanıdıkları gibi bilgileri bulacaksınız. Bu bilgilerin fikirlerini hayata geçirmek için fon arayışında olan genç girişimcilere çok faydalı olacağından kuşku yok.
Esasında holdingler genç girişimcilere destek vererek sadece onlara yardımcı olmuyor, kendileri için de yeni iş olanaklarına kapı açıyor. İş dünyasında rekabetin giderek keskinleştiği bir ortamda holdingler kendilerinin geliştirmekte zorlandıkları fikirleri genç girişimciler sayesinde edinebiliyor.
Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Yuvarlak Masası Başkanı Murat Özyeğin’in de ifade ettiği gibi, böylece holdingler ile girişimciler arasında bir “karşılıklı beslenme” durumu ortaya çıkıyor.
Her ne kadar Türkiye ekonomisi geçen yıl bu sıralarda kıyısına kadar geldiği resesyondan uzaklaşmış olsa da eski parlak günlerine de dönebilmiş değil. Yapılan hesaplar işsizliğin sabit kalabilmesi için bile ekonominin her yıl yüzde 5,5-6 arasında büyümesinin şart olduğunu gösteriyor.
İlk çeyrekte bazı geçici faktörlerin de etkisiyle yüzde 5 büyüdük ama bu yıl söz konusu eşiği geçmemiz biraz zor olacağa benziyor. İşte bu ortamda ekonomideki büyümeyi hızlandırmak için yeni fikirlere daha fazla ihtiyacımız var. Bu nedenle genç girişimcilere yönelik destekler ne kadar çoğalırsa o kadar iyi olur diye düşünüyoruz.
Genel yayın yönetmenimiz Talat Yeşiloğlu geçen hafta babası Ali Yeşiloğlu’nu kaybettiği için bu haftaki “editör” yazısını ben kaleme aldım. Ekonomist Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet dilerken sevgili Talat’a ve ailesine de başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
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