Hanehalkı büyüklüğü giderek düşüyor
Bu hafta 15-21 Mayıs tarihleri arası Aile Haftası olarak kutlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen hafta bu aile haftasına özel bazı istatistikler yayınladı. Söz konusu istatistikler 2017 yılında hanehalkı büyüklüğünün 3,45 kişi olduğunu gösteriyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye’de hanehalkı büyüklüğü her geçen yıl biraz daha düşüyor. Daha 2012yılında hanehalkı büyüklüğü 3,69 kişi düzeyindeydi. Hanehalkı büyüklüğünün giderek düşmesinin en önemli nedeni, tek başına yaşama eğiliminin giderek güçlenmesi.
Artık birçok genç belli bir yaşa gelince aileleriyle yaşamak yerine ayrı bir eve çıkmayı tercih ediyor. Tabii bunda evlenme yaşının giderek yükselmesi de etkili oluyor.
Daha 2014 yılında tek kişilik hanehalkı sayısının toplam hanehalkı sayısına oranı yüzde 13,9 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 15,4’e çıkmış bulunuyor. Sayısal olarak ifade edersek, 2014 yılında 21,1 milyon hanehalkının 2,9 milyonu tek kişiden oluşurken, 2017 yılında ise 22,7 milyon hanehalkının 3,5 milyonu tek kişiden oluştu.
Tek kişilik hanehalkı sayısı artış eğilimindeyken çekirdek aileler ise giderek azalıyor. 2014 yılında hanehalklarının yüzde 67,4’ü çekirdek ailelerden oluşuyordu. Bu ailelerin oranı 2017 yılında ise yüzde 66,1’e geriledi.
2017 yılı itibariyle Türkiye’de hanehalklarının yüzde 16’sı ise geniş ailelerden oluşuyor. Bir de yüzde 2,5 oranında aynı evde oturan öğrenciler veya arkadaşlardan oluşan haneler var.
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