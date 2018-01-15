Hazine’nin işi zorlaşıyor
Hazine 2017’de ortalama yüzde 11,5’lik faizle borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, 2017’de yaptığı iç borçlanma ihalelerinde ortalama yüzde 11,5’lik faizle borçlandı. Böylece iç borçlanma faizi sekiz yıl önceki düzeyine geri dönmüş oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
İç borçlanma ihalelerindeki ortalama faiz 2009’da da buna çok yakın ve yüzde 11,6 düzeyindeydi. 2009 yılı öncesinde ise Hazine oldukça yüksek çift haneli faizle borçlanıyordu.
Hazine’nin borçlanma faizi, 2008-2009 krizi sonrasında, dünyada paranın bollaştığı dönemde tek haneye inmişti. Bu dönemde Türkiye’de enflasyonun biraz yüksek de olsa tek haneye oturması da faizlerin düşük kalmasına yardım etmişti. Hükümetin bütçede disiplini korumaya özen göstermesi de bu dönemde Hazine’nin işini kolaylaştırmıştı.
Ancak şimdi bu faktörlerin hepsinde geriye doğru bir dönüş var. ABD’de bu ülkenin merkez bankası olan Federal Reserve’in (FED) parasal sıkılaştırmaya başlaması dünyada bol para döneminin yavaş yavaş sonunu getiriyor. Türkiye’de enflasyon geçen yıl çift haneye çıktı ve sanki artık bu seviyelere oturacakmış gibi görünüyor.
Öte yandan hükümet geçen yıl bütçede kesenin ağzını iyice açtı ve bütçe açığının rekor kırmasına neden oldu. Bu da Hazine’yi daha fazla borçlanmak zorunda bıraktı. 2019 yılında üç seçim birden varken hükümetin bütçeyi yeniden sıkması da pek mümkün değil gibi görünüyor.
Bütün bunlar önümüzdeki dönemde Hazine’nin işinin giderek zorlaşacağını düşündürüyor. Bu nedenle de Hazine’nin borçlanma faizi yükselmeye devam edeceğe benziyor.
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