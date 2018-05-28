Hükümetin borcu trilyona gidiyor
Merkezi yönetim borç stoku nisan ayı sonunda 921,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu stok nisan ayında önceki aya göre mutlak değer olarak 7,9 milyar TL, oransal olarak da yüzde 0,9 arttı. Merkezi yönetim borç stoku mart ayında 913,2 milyar TL’ydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Merkezi yönetim borç stoku daha geçen yıl bu sıralarda 800 milyar TL’nin altındaydı. Son bir yılda o kadar hızlı yükseldi ki, önce geçen yılın mayıs ayında 800 milyar TL’yi, sonra da bu yılın mart ayında 900 milyar TL’yi aştı. Maalesef böyle giderse çok geçmeden 1 trilyon TL’yi de aşacağa benziyor.
Merkezi yönetim borç stokunun son dönemde bu kadar hızlı yükselmesinin iki nedeni var. Bunlardan birincisi artan bütçe açığı nedeniyle Hazine’nin daha fazla borçlanması.
İkincisi ise sürekli yükselen dolar kuru yüzünden döviz cinsinden borçların TL karşılığının artması. Bu ikinci neden döviz kurlarında sıçrama yaşandığı dönemlerde merkezi yönetim borç stokunun da sıçramasına yol açıyor.
Muhtemelen mayıs ayında da böyle bir sıçrama yaşanacak. Biz bu yazıyı yazarken Merkez Bankası’nın faiz artışıyla dolar kuru 4,90 TL’den dönmüş ve 4,60 TL dolayına inmişti.
Dolar kuru mayıs ayı sonunda da bu civarda kalırsa, merkezi yönetim borç stoku mayıs ayında 970 milyar TL dolayına çıkacak. Dolar kuru tekrar yükselişe geçip mayıs ayı sonunda 5 TL’ye çıkarsa, merkezi yönetim borç stoku 1 trilyon TL’yi bulacak.
Merkezi yönetim borç stokunda böyle bir sıçrama yaşanmaması için dolar kurunun mayıs ayı sonunda 4 TL civarına geri dönmesi gerekiyor.
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