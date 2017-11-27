Hükümetin borcu uçuşa geçti!
MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU SON İKİ AYDA 46,9 MİLYAR TL ARTTI
Hazine Müsteşarlığı’nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim borç stoku ekim ayında 867,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tutarda önceki aya göre 24,7 milyar TL’lik artış var. Merkezi yönetim borç stoku eylül ayında 842,7 milyar TL düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Merkezi yönetim borç stokunda eylül ayında yaşanan artış da oldukça yüksekti. Ağustos ayında 820,5 milyar TL olan merkezi yönetim borç stoku, eylül ayında 22,2 milyar TL artış göstermişti. Yani son iki ayda merkezi yönetim borç stokunda yaşanan artış 46,9 milyar TL’yi buluyor.
Bu da hükümetin borcunun adeta uçuşa geçtiğini düşündürüyor. Merkezi yönetim borç stokunda son dönemde görülen artışın iki nedeni var. Bunlardan birincisini, bu yıl bütçe açığının dev bir boyuta ulaşması nedeniyle Hazine’nin borçlanmaya hız vermesi oluşturuyor.
Bu durum temmuz ayından bu yana sürüyor. Son iki ayda buna bir de döviz kurlarındaki artış yüzünden hükümetin dış borcunun TL karşılığının artması eklendi. Yaptığımız hesaplara göre, eylül ayındaki artışın yarısından fazlası ve ekim ayındaki artışın da dörtte üçe yakını bu kur etkisinden kaynaklanıyor.
Ekim ayı sonunda 3,77 TL olan dolar kurunun şu sıralarda 3,90 TL’nin üzerinde olması, bu kur etkisinin en azından kasım ayında da merkezi yönetim borç stokunu kabartmaya devam edeceğini gösteriyor.
Öte yandan bütçede de Hazine’nin borçlanmada frene basmasını sağlayabilecek bir gelişme yok. Bu şartlar altında merkezi yönetim borç stoku bir müddet daha hızlı artmaya devam edeceğe benziyor.
Merkezi yönetim borç stoku geçen yıl bu sıralarda da kur etkisi yüzünden yükselişteydi. Ne yazık ki bir yıl aradan sonra yine aynı duruma düştük.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?