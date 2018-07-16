İç borçlanma faizi 10 yıl öncesine döndü
Hazine Müsteşarlığı, haziran ayında iç piyasadan yüzde 18,1’lik yıllık bileşik faiz oranıyla borçlandı. Bu oran önceki aya göre 1,8 puanlık artışa karşılık gelirken, neredeyse 10 yıldan bu yana görülen en yüksek iç borçlanma maliyetini de ifade ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Hazine’nin iç borçlanma maliyetinin bundan daha yüksek olduğu son ayı, yüzde 18,6 ile Aralık 2008 oluşturuyor.
Geçen hafta yapılan üç ihalenin sonuçlarına bakılırsa, temmuz ayında Hazine’nin borçlanma maliyeti biraz daha yukarıda çıkacak.
Hazine, geçen hafta düzenlediği üç sabit getirili iç borçlanma ihalesinde ortalama yüzde 18,7’lik faizle borçlandı.
Döviz kurlarındaki son yükselişi frenlemek için Merkez Bankası’nın para politikası faizini arttırmak zorunda kalması piyasa faizlerini nasıl füze gibi yükselttiyse iç borçlanma faizini de öyle yükseltiyor.
Hazine daha üç ay öncesinde yüzde 13 dolayında faizle borçlanabiliyordu. Şimdi bu mazide kaldı ve çok yakında borçlanmak için yüzde 20’nin de üzerinde faizlere rıza göstermek zorunda kalacağa benziyor.
Faizdeki bu yükselişin arkasında enflasyondaki yükseliş yatıyor. Enflasyon yükseldikçe borç verenler en azından ondan birkaç puan daha yüksek faiz talep etmeye başlıyor.
Bundan 15 yıl önce yüzde 60’ı bulan iç borçlanma faizi enflasyonun düşüşe geçmesiyle hızla aşağı inmişti. Tek haneli enflasyon yedi yıl gibi uzun bir süre Hazine’nin de genelde tek haneli faizle borçlanmasını sağladı.
Enflasyonun yükselişe geçmesiyle birlikte ise şimdi işler tersine dönmeye başladı.
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