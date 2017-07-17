İdeal çocuk sayısında anlaşmazlık var
ERKEKLERDE ÜÇ, KADINLARDA İKİ ÇOCUK İSTEĞİ BİRAZ DAHA ÖNDE.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yıllarda hemen her fırsatta aileleri üç çocuk yapmaya teşvik ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen yıl yaptığı Aile Yapısı Araştırması’nın sonuçları, ülkemizdeki erkeklerin az bir farkla da olsa Erdoğan’ın bu görüşüne yakın olduğunu gösteriyor.
Ancak çocuk bakımında esas yükü üstlenen kadınlar aynı fikirde değil. Ülkemizdeki kadınlar genelde iki çocuk istediklerini beyan ediyor.
TÜİK’in söz konusu araştırmasına göre, ülkemizdeki 15 yaş üstü erkeklerin yüzde 31,6’sı, “şartlar uygun olduğunda” üç
çocuk istediklerini söylüyor. Erkeklerin yüzde 30,9’u ise iki çocuk istiyor. Burada üç çocuk isteyenlerin oranının sadece 0,7 puan daha yüksek olduğu görülüyor.
Aynı araştırmaya göre 15 yaş üstü kadınların yüzde 33,1’i iki çocuk istediğini söylüyor. Kadınların yüzde 31,1’i ise üç çocuk istiyor. Burada iki çocuk isteyen kadın oranının üç çocuk isteyenlerden 2 puan daha yüksek olduğu dikkati çekiyor.
Kadınların daha ağırlıklı olarak iki çocuk istemesi genel nüfusta da iki çocuk isteğinin öne çıkmasını sağlıyor. Genel nüfusu bakıldığında iki çocuk isteyenlerin oranının yüzde 32, üç çocuk isteyen-lerın oranının ise yüzde 31,4 olduğu görülüyor.
Bu araştırmadaki “şartlar uygun olduğunda” nitelemesi, elde edilen sonuçların bir ideali ifade ettiğini gösteriyor. Ancak ülkemizdeki işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımı sorunlarını düşündüğümüzde önemli bir kesim için “şartların uygun olmadığını” söylemek yanlış olmaz.
Dolayısıyla halkımızın fiili olarak sahip olmak istediği çocuk sayısı buradakinden daha düşük olsa gerek. Nitekim son yıllarda nüfus artışının giderek yavaşlaması da bunu ifade ediyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?