İhracat 2017’ye çok da iyi girmedi
OCAK AYINDA İHRACAT YÜZDE 18,1, İTHALAT YÜZDE 14,7 ARTTI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, Türkiye ocak ayında 11,3 milyar dolarlık ihracat ve 15,4 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Böylece ortaya 4,1 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı. Geçen yılın aynı ayında ihracat 9,5 milyar dolar, ithalat 13,4 milyar dolar ve dış ticaret açığı ise 3,9 milyar dolar olmuştu. Buna göre ocak ayında yıllık bazda ihracat yüzde 18,1, ithalat yüzde 14,7 ve dış ticaret açığı yüzde 6,3 artış gösterdi.
2016 yılında ihracatta yüzde 0,9 düşüş yaşanmıştı. Bu düşüşten sonra 2017 yılına yüzde 18,1’lik artışla girmek elbette hiç de fena değil. Ancak burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Geçen yılın ocak ayında ihracatta yüzde 22,4 gibi çok olağanüstü bir düşüş yaşanmıştı. Bu yılki yüzde 18,1’lik artış işte bu düşüşün üstüne geldi. Bu yılın ocak ayındaki ihracat 2015 yılındaki düzeyinin hala yüzde 8,3 altında bulunuyor. Yani ihracatta ciddi bir toparlanmadan bahsetmek mümkün değil. Muhtemelen şubat ayında ihracatta bu ölçüde bir artış olmayacak.
İhracat için söylediklerimiz büyük ölçüde ithalat için de geçerli. Geçen yıl ocak ayında ithalatta da yüzde 19,2 gibi olağanüstü bir düşüş olmuştu. Bu yılın ocak ayındaki ithalat geçen yılın aynı ayındaki düzeyinin yüzde 14,7 üzerinde ama 2015’in ocak ayındaki düzeyinin yüzde 7,3 altında kalıyor. Muhtemelen şubat ayında ithalatta da bu ölçüde bir artış olmayacak. Kısacası ithalatta da ekonomide toparlanmaya işaret edecek ölçüde bir yükseliş yok.
Bu arada ocak ayında dış ticaret açığının yüzde 6,3 yükselmesi ise cari açık açısından pek de iyi olmayan bir sinyal veriyor. Dış ticaret açığı kasım ve aralık aylarında düşüş göstermiş ve bu da cari açıkta yaz aylarında başlayan yükselişi durdurmuştu. Ocak ayında ise cari açıkta yeniden yükseliş yaşanmış olabilir.
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