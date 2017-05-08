İhracatta toparlanma sürüyor
İHRACAT NİSAN AYINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 7,4 YÜKSELDİ
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, Türkiye nisan ayında 12,8 milyar dolarlık ihracat ve 17,7 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Geçen yılın aynı ayında ihracat 12 milyar dolar, ithalat ise 16,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Buna göre nisan ayında yıllık bazda ihracat yüzde 7,4 artarken, ithalat da yüzde 9,6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) biraz daha geriden gelen verilerine göre, ihracat mart ayında da yüzde 13,6 artış göstermişti.
Gerçi şubat ayında yüzde 2’lik düşüş görmüştük ama ihracatta geçen yılın kasım ayından bu yana bir toparlanma var gibi görünüyor.
GTB’nin verileri bu toparlanmanın nisan ayında da devam ettiğini ifade ediyor. Geçmişte alıştığımız artış oranlarını göremesek de, ihracatta son dört yılda yaşanan kötü performanstan sonra galiba “Buna da şükür” demek gerekiyor.
İthalatta ise durum biraz farklı. Her ne kadar son aylarda ithalatta da toparlanma var gibi görünse de bunda altın ithalatının önemli etkisi bulunuyor.
GTB’nin verilerinde bu konuyla ilgili ayrıntı yok ama nisan ayındaki artışta da altın ithalatının etkisi olabilir. Yani ithalatta iç talepte canlanmaya işaret eden bir durum yok gibi görünüyor.
Nisan ayında dış ticaret açığı ise 4,9 milyar dolar oldu ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artış gösterdi. Dış ticaret açığı ocak ve şubat aylarında da yükselmiş ve bu cari açığın da yükselmesine yol açmıştı.
Mart ayında ise dış ticaret açığı düşüş gösterdi ve bu düşüşün cari açığa da yansıdığını tahmin ediyoruz. Ancak dış ticaret açığının nisan ayında yeniden yükselmesi, bu ayda cari açığın da tekrar yükselişe geçmiş olabileceğini düşündürüyor.
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