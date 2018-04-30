İktisadi birimler yeniden kötümserleşti
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesapladığı Ekonomik Güven Endeksi (EGE), nisan ayında 98,3 değerini aldı. EGE’nin değeri mart ayında 100,2 düzeyindeydi. Buna göre nisan ayında yüzde 2’lik düşüş yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
EGE’de 100’ün üstündeki değerler genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliği gösteriyor. Buna göre yılın ilk üç ayında ekonomik durum konusunda iyimser olan iktisadi birimler, mart ayında yeniden kötümserleşmiş bulunuyor.
EGE, tüketici güven endeksi (TGE) ile dört sektörel güven endeksine ait verilerden oluşturuluyor. Mart ayında sadece TGE’de yüzde 0,8 gibi düşük bir artış yaşandı. Dört sektörel güven endeksinde ise düşüşgörüldü. En büyük düşüş yüzde 2,5 ile imalat sanayiini temsil eden reel kesim güven endeksinde oldu.
En az düşüş ise yüzde 0,1 ile inşaat sektörü güven endeksinde gerçekleşti. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3, hizmet sektörü güven emdeksi ise yüzde 2 düştü.
EGE’deki durum iktisadi birimlerin 24 Haziran’da yapılacak erken seçime doğru gittiğimiz bu süreçte ekonomi konusunda kötümser olduğunu gösteriyor. Ancak bu endeksin verileri ayın ilk iki haftasında yapılan anketlere dayandığından, nisan ayının üçüncü haftasında alınan erken seçim kararının henüz burada bir izi yok.
Erken seçim kararının iktisadi birimlerin ekonomiye güvenini nasıl etkilediğini mayıs ayı verileri yayınlanınca anlayacağız.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?