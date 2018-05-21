İlk çeyrekte işsizlik tek haneye düştü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsimsel düzeltilmiş verilerine göre, işsizlik oranı şubat ayında yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. İşgücü piyasası istatistiklerinde şubat ayı verileri aynı zamanda ilk çeyrek dönemin verilerini oluşturuyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Çünkü bu veriler önceki ve sonraki ayla birlikte üç aylık bir dönemde her hafta yapılan anketlerin sonuçlarına dayanıyor. Geçen yılın son çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 10,1’di. Buna göre ilk çeyrekte işsizlik oranında 0,3 puanlık düşüş yaşandı.
Ekonominin resesyonun kıyısına geldiği 2016’da mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı hızla yükselmiş ve ilk çeyrekte yüzde 10 iken son çeyrekte yüzde 11,8’i bulmuştu. Ekonominin hızlı büyüdüğü 2017’de ise işsizlik oranında büyük bir düşüş gördük.
İşsizlikteki bu düşüşün bu yılın ilk çeyreğinde de devam etmesi, 2017 yılındaki hızlı büyümenin bu yılın ilk çeyreğine de sarkmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Birçok ekonomik gösterge ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de hızlı büyüdüğüne işaret ediyor.
Ancak ekonomideki hızlı büyümenin yılın kalan döneminde de devam etmesi ihtimali biraz düşük gibi görünüyor. İkinci çeyrek döneme ilişkin ilk veriler yavaşlamaya işaret ediyor. Bu nedenle artık işsizlikteki düşüşün sonuna gelmiş olabiliriz.
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