İmalat sanayi alarm veriyor
Merkez Bankası’nın verilerine göre, ekim ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75,4 oldu. Esasında ekim ayı hala devam ettiğine göre buna imalat sanayi şu anda bu düzeyde bir kapasite kullanımıyla çalışıyor desek belki daha doğru olacak.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu oran geçen yılın aynı ayına göre büyük bir düşüşe tekabül ediyor. İmalat sanayi geçen yıl ekim ayında yüzde 79,7’lik kapasite kullanım oranıyla çalışmıştı. Buna göre kapasite kullanım oranında yaşanan düşüş 4,3 puanı buluyor.
İmalat sanayi bu yılın ilk üç ayında geçen yılki seviyesinin üzerinde kapasite kullanım oranlarıyla çalışmıştı. Ancak nisan ayından itibaren kapasite kullanım oranları geçen yılki düzeyinin altında kalmaya başladı.
Eylül ayına gelinceye kadar, belki temmuz ayı hariç, aradaki fark o kadar da yüksek değildi. Ancak eylül ayında 2,8 puanlık düşüş yaşandı. Bu düşüşün ekim ayında daha da hızlanarak sürmesi ise imalat sanayiinde durumun iyice kötüleştiğini ifade ediyor.
Ağustos ayında sanayi üretiminde yüzde 11’lik düşüş görmüştük. Her ne kadar imalat sanayi kapasite kullanım oranının sanayi üretimiyle korelasyonu çok yüksek olmasa da, eylül ve ekim aylarında kapasite kullanım oranlarında yaşanan büyük düşüş sanayi üretiminde bu iki ayda da durumun kötü olduğunu düşündürüyor.
Sanayi üretimi ekonomik büyümenin en iyi öncü göstergelerinden biri olduğuna göre bu söylediklerimizi ekonominin bütününe de genelleyebiliriz.
Öyle görünüyor ki ekonomideki durum giderek vahim bir hal alıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomide küçülme çıkabilir. Üçüncü çeyrekte küçülmekten kurtulsak bile dördüncü çeyrekte bundan kaçmamız mümkün olmayacağa benziyor.
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