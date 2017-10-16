IMF, dünya ekonomisi için iyimserleşiyor
KÜRESEL EKONOMİ BU YIL YÜZDE 3,6, 2018’DE YÜZDE 3,7 BÜYÜYECEK.
Uluslararası Para Fonu (IMF: International Monetary Fund), yılda iki kez yayınladığı World Economic Outlook (WEO) raporunun 2017 yılı sonbahar sayısını geçen hafta açıkladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu rapora göre IMF’nin küresel ekonomiye ilişkin son değerlendirmeleri şöyle özetlenebilir:
• IMF’ye göre dünya ekonomisi bu yıl yüzde 3,6 büyüyecek. IMF, geçen nisan ayında yayınladığı önceki WEO raporunda küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Son rapordaki 0,1 puanlık yukarı güncelleme küresel ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden biraz daha iyi bir performans göstermesinden kaynaklanıyor. Küresel ekonominin geçen yıl yüzde 3,2 büyüdüğü dikkate alınınca da bu yıl büyümenin bir miktar hareketlendiği anlaşılıyor.
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• Son gelişmeler IMF’nin 2018’deki küresel büyüme için de az da olsa iyimserleşmesini sağlamış durumda. Nisan ayında yayınlanan önceki WEO raporunda yüzde 3,6 olan 2018 yılı küresel büyüme tahmininde de 0,1 puanlık artış yapıldı ve yüzde 3,7’ye çıkarıldı. Bu tahmin gerçekleşirse küresel ekonomi 2018 yılını da aşağı yukarı bu yıla benzer bir şekilde geçirecek.
• IMF küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmiş olsa da elbette bu durum tüm ülkeler için geçerli değil. Euro Bölgesi ile Çin, Japonya ve Rusya gibi bazı ülkelerde yukarı yönlü revizyonlar varken, ABD,Birleşik Krallık ve Hindistan gibi bazı ülkelerde de aşağı yönlü revizyonlar var.
• Türkiye için işin iyi tarafı, yukarı yönlü revizyon yapılan ülkelerin ihracatımızda daha fazla payının olması. Örneğin en önemli ihracat pazarımız olan Euro Bölgesi için 2017 yılı büyüme tahmini nisan ayındaki rapora göre 0,4 puan, 2018 yılı büyüme tahmini de 0,3 puan yükseltilmiş durumda. Bir başka önemli pazarımız olan Rusya’ya ilişkin ekonomik büyüme tahminlerinde de 2017 yılı için 0,4 ve 2017 yılı için 0,2 puanlık yukarı yönlü revizyon var. Zaten bu ülkelerde işlerin beklenenden iyi gitmesinin sonuçlarını son iki yılda düşüş gösteren ihracatımızın bu yıl yeniden yükselişe geçmesiyle de görmüştük.
TÜRKİYE TAHMİNLERİ
• IMF’nin son WEO raporunda bü-yüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Üstelik Türkiye’nin büyüme tahmini ikiye katlanmış bulunuyor. IMF, nisan ayında yayınlanan önceki WEO raporunda bu yıl Türkiye’nin yüzde 2,5 büyüyeceği tahminini yapmıştı. Şimdi ise Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,1 büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu büyük revizyonun gerisinde, hem iç talepteki hem de dış talepteki toparlanma sayesinde yılın ilk yarısının beklenenden daha yüksek bir büyüme oranıyla kapatılması yatıyor. Ancak burada iç talepteki toparlanmanın daha çok inşaat yatırımlarına dayandığını ve bunun da sürdürülebilir görünmediğini belirtmekte fayda var.
• Muhtemelen IMF de aynı görüşte olmalı ki Türkiye’nin 2018 yılı büyüme tahmininde çok daha sınırlı bir revizyon yapmış durumda. Nisan ayındaki raporda yüzde 3,3 olan Türkiye’nin 2018 yılı büyüme tahmini son raporda yüzde 3,5 olarak görünüyor. Bu da büyümede bu yıl yaşanan toparlanmanın kalıcı olmasının beklenmediği anlamına geliyor.
• IMF’nin Türkiye’ye ilişkin diğer tahminleri de çok iyimser değil. Enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 10, 2018 yılı sonunda ise yüzde 9,5 olması bekleniyor. Yani enflasyonda 2018 yılında da kayda değer bir iyileşme beklentisi yok. Geçen yıl yüzde 3,8 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının bu yıl yüzde 4,6’ya çıkacağı ve 2018 yılında da bu seviyede kalacağı öngörülüyor. Geçen yıl yüzde 10,9 olan işsizlik oranının bu yıl yüzde 11,2’ye çıkacağı 2018’de ise yüzde 10,7’ye ineceği tahmin ediliyor. Ancak ekonomideki büyümenin yüzde 3,5’te kalması beklenen bir yılda işsizliğin nasıl olup da düşeceği pek belli değil.
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