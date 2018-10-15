IMF’ye göre küresel ekonomi yavaşlıyor
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund: IMF), yılda iki kez ilkbahar ve sonbaharda hazırladığı Dünya Ekonomisinin Görünümü (World Economic Outlook: WEO) raporunun bu yılki sonbahar versiyonunu geçen hafta yayınladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
IMF, bu raporda küresel ekonomideki büyümeye ilişkin tahminlerini biraz aşağıya çekti. Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerinde ise çok daha ciddi revizyonlar yaptı.
Önce dünya ekonomisine ilişkin tahminlere bakalım. 2016’da yüzde 3,3 olan dünya ekonomisindeki büyüme geçen yıl biraz ivme kazanmış ve yüzde 3,7’ye çıkmıştı.
Geçen yılki büyüme ivmesinin bu yılın başlarında da sürüyor gibi görünmesi, IMF’nin nisan ayında yayınlanan önceki WEO raporunda hem 2018 hem de 2019 için yüzde 3,9’luk küresel büyüme tahmini yapmasını beraberinde getirmişti.
Ancak yılın başlarındaki ivme bahar aylarında kaybolmaya başlayınca bu tahminler 0,2 puan aşağı çekildi. Son tahminlere göre, küresel ekonomi hem 2018 hem de 2019’da yüzde 3,7 büyüyecek.
Yani IMF yaşanan yavaşlamaya rağmen yine de 2017’deki büyüme hızının korunacağını tahmin ediyor. Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin aşağıya çekilmesinin nedenini ise büyük ölçüde ABD’nin başını çektiği ticaret savaşlarının küresel ticarete zarar vermeye başlaması oluşturuyor.
Küresel mal ve hizmet ticaretinde geçen yıl ciddi bir toparlanma yaşanmış ve 2016’da yüzde 2,2 olan büyüme oranı 2017’de yüzde 5,2’yi bulmuştu. Zaten 2017’de dünya ekonomisindeki büyümenin ivme kazanmasının nedeni de buydu. IMF uzmanları altı ay önce küresel ticaretteki bu olumlu gidişatın süreceği görüşündeydi.
Bu nedenle de nisan ayında yayınlanan önceki WEO raporunda küresel ticaret hacminin 2018’de yüzde 5,1 ve 2019’da yüzde 4,7 artış göstereceği öngörüsü yapılmıştı.
Ancak bahar aylarında küresel ticaretten yavaşlama sinyalleri gelmeye başlayında bu oranlarda ciddi bir revizyon yapıldı. Şimdi küresel ticaret hacminin 2018’de yüzde 4,2 ve 2019’da yüzde 4 artacağı öngörülüyor.
TÜRKİYE TAHMİNLERİ
WEO’da Türkiye’ye ilişkin tahminler de var. Maalesef bunlar hiç iç açıcı görünmüyor. Nisan ayında Türkiye ekonomisinin 2018’de yüzde 4,4 ve 2019’da yüzde 4 büyüyeceğini tahmin eden IMF, şimdi ise 2018 için yüzde 3,5 ve 2019 için yüzde 0,4’lük büyüme tahmini yapıyor.
Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısını yüzde 6,2 büyümeyle kapattığı dikkate alınınca, üçüncü çeyrekte yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, 2018’in yüzde 3,5’lik büyüme tahmini makul görünüyor. Ekonomideki gidişata bakılırsa, 2019’un yüzde 0,4’lük büyüme tahmini de normal kabul edilebilir.
IMF uzmanları, Türkiye ekonomisinde esas kötü performansı 2019 yılında bekledikleri için cari açıkta düzelmeyi ve işsizlik oranında sıçramayı da 2019’da bekliyor.
Bunlara da söylenecek çok fazla bir söz yok. Ancak 2018 yıl sonu için yapılan yüzde 20’lik tüketici enflasyonu tahmini son gelişmeler ışığında oldukça iyimser görünüyor. Aynı nedenle 2019 yıl sonu için belirlenen yüzde 15,5’lik tüketici enflasyonu tahmininin tutması da biraz zor olabilir.
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