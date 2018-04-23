IMF’ye göre küresel ekonomide durum iyi
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund: IMF), yılda iki kez hazırladığı Dünya Ekonomisinin Görünümü (World Economic Outlook: WEO) isimli raporunun 2018 yılına ilişkin ilk sayısını geçen hafta yayınladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu raporda dünya ekonomisiyle birlikte tüm üye ülkelere ve dolayısıyla Türkiye’ye ilişkin tahmin ve değerlendirmeler de yer alıyor.
Söz konusu rapordaki belli başlı tahminleri şöyle özetlemek mümkün:
- IMF’ye göre küresel ekonomi bu yıl yüzde 3,9 büyüyecek. Bu, geçen yıl ciddi bir toparlanma yaşayan dünya ekonomisinde bu yıl da işlerin iyi gideceği anlamına geliyor.
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Çünkü geçen yılki büyüme oranı da buna çok yakın ve yüzde 3,8’di. Üstelik IMF bu durumun 2019 yılında da süreceğini tahmin ediyor ve gelecek yıl için de yüzde 3,9’luk büyüme tahmini yapıyor. IMF’nin hem 2018’e hem de 2019’a ilişkin küresel büyüme tahminlerinin geçen yılın ekim ayında yayınlanan önceki WEO raporundakinden 0,2 puan daha yüksek olduğunu da belirtelim. Yani IMF küresel ekonomi konusunda geçen sonbahara göre biraz daha iyimserleşmiş bulunuyor.
İYİMSERLİĞİN NEDENİ
- IMF’ nin bu iyimserliğinin altında hem ABD’de hem de Euro Bölgesi ülkelerinde ekonominin beklenenden daha iyi performans göstermesi yatıyor gibi görünüyor. ABD’de bu yıl beklenen büyüme yüzde 2,9 ve Euro Bölgesi’nde bu yıl beklenen büyüme yüzde 2,4 iken, bu beklentilerde geçen sonbahara göre ciddi artışlar var. Öte yandan Brexit’in şokunu hala atlatamayan Birleşik Krallık’ta ise büyümenin yavaşlamaya devam edeceği tahmin ediliyor.
- IMF’ye göre, gelişmekte olan ekonomilerin devlerinden olan Çin’de büyüme hız kesmeye devam ederken Hindistan’da ise giderek hızlanacak. Geçen yıl resesyondan çıkan Rusya ve Brezilya’da ise büyümenin çok yavaş seyredeceği tahmin ediliyor.
- Geçen yıl küresel ticarette ciddi bir toparlanma olmuştu. IMF’ye göre bu toparlanma bu yıl da devam edecek. Üstelik IMF uzmanları küresel ticaret konusunda da geçen sonbahara göre çok daha iyimser görünüyor. Geçen sonbaharda 2018’de küresel ticarette yüzde 4 artış olacağı tahmin edilirken, şimdi bu oran yüzde 5,1’e çıkmış bulunuyor.
- Tabii dünya ekonomisindeki bu toparlanmanın bazı olumsuz sonuçları da var. Bunlardan birini petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi, diğerini de faizlerin artması oluşturuyor. Geçen yıl 53 dolar civarında olan ham petrolün varil fiyatının bu yıl 62 dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen yıl yüzde 1,5 dolayında olan dolar LIBOR faizinin ise bu yıl yüzde 2,4 dolayına yükseleceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE TAHMİNLERİ
- IMF uzmanları dünya ekonomisi konusunda iyimserken Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri ise pek iç açıcı görünmüyor. IMF’ye göre Türkiye’de büyüme bu yıl yüzde 4,4’e, gelecek yıl ise yüzde 4’e inecek. Enflasyon çift hanede seyretmeyi sürdürecek. İşsizlikte kayda değer bir düşüş olmayacak. Cari açığın milli gelire oranının da geçen yılki seviyesine yakın gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
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