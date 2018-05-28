İnşaat ruhsatlarında büyük düşüş var
İnşaatçılar 2018’in ilk çeyreğinde 135 bin 521 daire için yapı ruhsatı aldı. Oysa geçen yılın aynı döneminde 233 bin 67 daire için yapı ruhsatı alınmıştı. Buna göre bu yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı alınan daire sayısında yüzde 41,9’luk düşüş yaşanmış durumda.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Muhtemelen bu yıl ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerde yapı ruhsatı sayısında çok daha derin düşüşler göreceğiz. Çünkü geçen yıl aynı dönemlerde yapı ruhsatlarında patlama yaşanmıştı.
Bu patlamanın nedeni de hükümetin ekonomiyi canlandırmak için inşaat sektörüne yönelik de vergi ve harç indirimi gibi tedbirler almasıydı. Bu tedbirlerin süresinin dolmasıyla geçen yılın son çeyreğinde yapı ruhsatları düşüşe geçmişti.
Bu düşüş bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü. Gerçi hükümet nisan ayında 24 Haziran’da erken seçim yapılması kararını alınca ekonomiyi canlandırmak için inşaat sektörüne yönelik yeni tedbirler getirdi ama finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelerden sonra bu tedbirlerin çok da etkili olması zor.
Ayrıca bu tedbirler biraz işe yarasa bile yapı ruhsatlarında geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerindeki olağanüstü seviyelerin aşılması pek mümkün değil gibi görünüyor.
İlk çeyrekte inşaat ruhsatı alınan daire sayısı düşerken yapı kullanma izin belgesi alınan yani iskana açılan daire sayısı ise yüzde 2,4 arttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 195 bin 700 olan iskana açılan daire sayısı, bu yılın aynı döneminde 200 bin 474’e ulaştı.
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