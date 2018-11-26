İnşaatta işler durma noktasına geldi
İnşaat şirketleri üçüncü çeyrekte 133 bin 348 daire için inşaat ruhsatı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 521 bin 616 olarak gerçekleşmişti. Buna göre üçüncü çeyrekte inşaat ruhsatı alınan daire sayısında yüzde 74,4 düşüş yaşandığı hesaplanıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu da inşaat sektöründe işlerin neredeyse durma noktasına geldiğini ifade ediyor. Esasında yılın ilk iki çeyreğinde de inşaat ruhsatı alınan daire sayısı geçen yılın altındaydı.
İlk çeyrekteki düşüş yüzde 41,4 ve ikinci çeyrekteki düşüş yüzde 48,5 olmuştu. Yani ilk iki çeyrekte de inşaatta işler iyi değildi ama üçüncü çeyrekte daha da kötü bir hal aldı.
İnşaat ruhsatlarındaki bu düşüşün bir bölümü “baz etkisi”nden kaynaklanıyor. Geçen yıl 1 Ekim’de yürürlüğe giren imar yönetmeliğindeki bazı değişikliklerdenetkilenmek istemeyen şirketlerin başvurularını öne çekmesi, ikinci ve üçüncü çeyreklerde inşaat ruhsatı alınan daire sayısını olağanüstü boyutlara taşımıştı.
Bu yıl böyle bir etki mevcut olmadığından aynı dönemlerde düşüş yaşanacağı kesindi. Buna bir de faizdeki yükseliş ve konut talebindeki gerileme eklenince, inşaat ruhsatlarındaki düşüş iyice derinleşti.
Ancak dördüncü çeyrekte bu düşüş yavaşlayacak. Çünkü geçen yıl dördüncü çeyrekte inşaat ruhsatı alınan daire sayısı çok yüksek değildi. Bu nedenle dördüncü çeyrekte baz etkisi olumlu yönde çalışacak.
Bu arada inşaatı tamamlanıp iskana açılan daire sayısındaki artış ise yavaş da olsa sürüyor. İlk çeyrekte yüzde 3,1 ve ikinci çeyrekte yüzde 0,9 olan iskana açılan daire sayısındaki artış, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.
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