İnternetten alışverişe giderek ısınıyoruz
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 25’E YAKLAŞTI.
990’lı yıllarda tanıştığımız internet, her geçen gün hayatımıza daha fazla giriyor. İnterneti alışverişte de giderek daha fazla kullanır olduk.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl düzenlediği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın sonuçları böyle söylüyor.
Bu sonuçları şöyle özetleyebiliriz:
- 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı 2017’de yüzde 24,9’u buldu. Yani her dört bireyden biri internetten alışveriş yapar hale geldi. Bu oran daha 2011’de yüzde 8,4 iken geçen yıl ise yüzde 20,9’du. Burada bu yıl ciddi bir sıçramanın yaşandığı görülüyor. Benzer bir sıçrama 2014’te de olmuştu.
- İnternetten alışveriş yapan erkeklerin oranı kadınlardan daha fazla. 2017 yılı itibariyle bu oran erkeklerde yüzde 29’u bulurken kadınlarda ise yüzde 20,9’da kalıyor. Ancak kadınların da internetten alışverişe giderek daha fazla ısındığı görülüyor.
- İnternetten alışverişte en çok giyim ve spor malzemeleri öne çıkıyor. TÜİK’in verileri, geçen mart ayı itibariyle son 12 aylık dönemde internetten alışveriş yapan bireylerin yüzde 62,3’ünün giyim ve spor malzemesi aldığını gösteriyor. Bu oran erkeklerde yüzde 51,7 iken kadınlarda yüzde 76,3’e kadar çıkıyor. İkinci sırada yüzde 25,3 ile ev eşyası, üçüncü sırada yüzde 24,1 bilet alma, araç kiralama gibi seyahat harcamaları yer alıyor. Gıda gibi günlük gereksinimlerin alımı yüzde 21,9’luk ve elektronik araç alımı da yüzde 19’luk oranla internetten alışverişin diğer popüler ürünlerini oluşturuyor.
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