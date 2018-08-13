İnternetten alışverişe iyice ısındık
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2017 yılı nisan ayı ile 2018 yılı mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemde yüzde 29,3 oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu oran önceki yılın aynı döneminde (Nisan 2016-Mart 2017) yüzde 24,9’du. Buna göre internetten alışveriş oranı son bir yılda 4,4 puan yükseliş gösterdi. TÜİK’in bu konudaki verileri 2011’e kadar geri gidiyor.
2011’de internetten alışveriş yapanların oranı yüzde 8,4’tü. Bu oran o zamandan beri artıyor. Yedi yıl önce halkımızın 10’da birinden azı internetten alışveriş yaparken, şimdi neredeyse üçte biri bunu yapıyor.
Halkımızı internetten alışverişe yönlendiren en önemli neden şirketlerin bu kanalda ürünlerini indirimli fiyatlardan satması gibi görünüyor. Elbette internetten alışverişin daha az zahmetli olması da bu konuda etkili oluyor.
İnternetten alışveriş arttıkça bu alana giren şirketlerin sayısı da artıyor. Bu alan giderek ciddi büyüklükte bir pazar haline geliyor. İnternetten alışverişte başı çeken ürünleri giyim ve spor malzemeleri, seyahat faaliyetleri ve elektronik ürünler oluşturuyor.
Bu arada internetten alışveriş oranında sanılabileceği gibi kadınların değil erkeklerin önde olduğunu da belirtelim. 2018’de internetten alışveriş yapan kadınların oranı yüzde 25 olurken erkeklerin oranı yüzde 33,6’yı buldu. Erkeklerin oranı önceki yıllarda da hep kadınların önündeydi.
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