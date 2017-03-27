İşsizlik 2016’da da yükseldi
2015’TE YÜZDE 10,3 OLAN İŞSİZLİK ORANI 2016’DA YÜZDE 10,9’A ÇIKTI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılının tamamına ilişkin işgücü piyasası verilerini geçen hafta yayınladı. Bu verilere göre 2016’da işsizlik oranı yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Bu oranda önceki yıla göre 0,6 puanlık yükseliş var. 2015 yılında işsizlik oranı yüzde 10,3 düzeyindeydi.
2016 yılında işsiz sayısı da 273 bin kişilik artış gösterdi. 2015’te 3 milyon 57 bin olan işsiz sayısı 2016’da 3 milyon 330 bine yükseldi. Maalesef işsizlikteki yükseliş sadece geçen yıla özgü de değil.
Türkiye’de işsizlik dört yıldır yükseliyor. 2012’de yüzde 8,4 olan işsizlik oranı o zamandan beri 2,5 puan yükseldi. 2012’de 2,2 milyon olan işsiz sayısı da dört yılda 1,1 milyondan fazla artış gösterdi. İşsizlikte geçen yıl yaşanan yükselişin nedeni malum. Gösterge’nin diğer yazısında yazdığımız gibi 2016’da ekonomik büyümenin yüzde 2-2,5 arasında kaldığını tahmin ediyoruz.
Türkiye şartlarında oldukça düşük olan bu büyüme işgücü piyasasına yeni girişleri karşılayacak kadar bile istihdam yaratamadığı için işsiz sayısı ve dolayısıyla işsizlik oranı yükselmiş durumda. TÜİK’in yeni yayınlamaya başladığı milli gelir serisine bakılırsa, önceki üç yıldaki ekonomik büyüme ise bu kadar düşük değildi. Yeni seriye göre ekonomi 2013’te yüzde 8,5, 2014’te yüzde 5,2 ve 2015’te ise yüzde 6,1 büyümüştü.
Ancak inşaat yatırımlarına dayanan o dönemdeki büyümenin de kalitesinin düşük olduğu anlaşılıyor. Bu büyümeye rağmen işsizlikte artış yaşanmasını ancak böyle açıklayabiliyoruz.
Maalesef ekonomik büyüme için bu yıla ilişkin beklentiler de pek iyi değil. Yapılan büyüme tahminleri genelde yüzde 3 dolayında bulunuyor. Bu da işsizlikteki yükselişin bu yıl da devam edeceğini düşündürüyor.
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