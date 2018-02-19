İşsizlik geldiği yere geri dönüyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsimsel düzeltilmiş verilerine göre, kasım ayında işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Bu oran ekim ayında yüzde 10,3’tü. Buna göre kasım ayında işsizlik oranında 0,2 puanlık düşüş yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı ekonomide ciddi bir bozulmanın başladığı 2016’nın bahar aylarında hızlı bir yükselişe geçmişti. Yüzde 9,9’dan başladığı bu tırmanışla da aynı yılın sonunda yüzde 12’yi bulmuştu. Ekonominin hızlı büyüdüğü 2017’de ise işsizlik oranı hızla geriledi.
Bu gerilemeyle de neredeyse geldiği yere geri döndü. Belki de aralık ayında yeniden tek haneye inmiş de olabilir. 2016 yılında yüzde 3,2’ye kadar inen ekonomideki büyümenin 2017’de yüzde 7 dolayında çıkması bekleniyor. Ekonomi hızlı büyüyünce yaratılan istihdam da artıyor ve dolayısıyla işsizlik düşüyor.
Doğrusu 2017’de ekonomide bu kadar hızlı bir büyüme beklemediğimiz için işsizlikte böyle bir düşüş de beklemiyorduk. Ancak biraz “baz etkisi”, biraz küresel ekonomideki toparlanmanın ihracata gaz vermesi biraz da aşırı doz devlet desteği sayesinde ekonomi hızlı büyüyünce işsizlik de hızla geriledi.
Ekonomi böyle hızlı büyümeye devam ederse, işsizlikteki düşüş 2018’de de sürebilir. Fakat, umarız yine yanılırız ama, bu olasılık çok da yüksek görünmüyor.
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