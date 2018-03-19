İşsizlik oranı geldiği yere geri döndü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsimsel düzeltilmiş verilerine göre, geçen yılın son ayında işsizlik oranı yüzde 9,9 oldu. Bu oran kasım ayında yüzde 10,1’di.
DR. ORHAN KARACA
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Buna göre aralık ayında işsizlik oranı 0,2 puan düştü ve kılpayı farkla da olsa tek haneye indi. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2016’nın bahar aylarında yükselişe geçmeden önce de aynen bu düzeydeydi.
Mart 2016’da yüzde 9,9 olan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, dokuz aylık hızlı bir tırmanışla 2016’nın son ayında yüzde 12’yi bulmuştu.
2017’nin ilk ayında başlayan düşüş ise aynı yılın son ayında bu oranı başladığı yere geri döndürdü. 2016’da ekonominin resesyonun kıyısına kadar gelmesi işsizlik oranını yükseltmişti. 2017’de ekonominin toparlanması ise işsizlikte düşüş getirdi.
Ancak işsiz sayısının henüz bu yükselişin başladığı seviyeye kadar inmediğini belirtelim. Mart 2016’da mevsimsel düzeltilmiş işsiz sayısı 3 milyonun biraz altındaydı. Aralık 2017’deki mevsimsel düzeltilmiş işsiz sayısı ise 3,2 milyona yakın.
İşsizlik oranı geldiği yere geri dönerken işsiz sayısının henüz o düzeye geri dönememesinin nedenini, aradan geçen sürede işgücünün artması oluşturuyor. Mart 2016’da 30,3 milyon olan mevsimsel düzeltilmiş işgücü sayısı Aralık 2017’de 32,1 milyona çıkmış bulunuyor.
TÜİK, 2017 yılının tamamına ilişkin işgücü piyasası verilerini ise 23 Mart’ta açıklayacak.
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