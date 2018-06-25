İşsizlik oranında düşüş durdu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsimsel düzeltilmiş verilerine göre, işsizlik oranı mart ayında yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. Bu oran önceki ay 0,1 puan daha düşük ve yüzde 9,8 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mevsimsel düzeltilmiş veriler çok fazla revizyon gördüğü için aylık bazda bu kadarlık bir artış çok anlamlı değil. Ancak mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı geçen yılın aralık ayından bu yana yüzde 9,9 dolayına oturmuş durumda ve bu bir anlam ifade ediyor.
Bu, işsizlikte geçen yıl yaşanan düşüşün bu yıl durduğunu gösteriyor. Türkiye ekonomisinin 2016’da resesyonun kıyısına gelmesi işsizlikte hızlı bir yükselişe yol açmıştı.
O yılın başlarında yüzde 10 dolayında olan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yıl sonunda yüzde 12’yi bulmuştu. 2017’de ise ekonominin çok hızlı büyümesi işsizlikte de büyük bir düşüş getirmişti. 2017’nin sonunda işsizlik oranı çıktığı yere geri dönmüştü.
Ancak ekonomideki hızlı büyüme bu yılın ilk çeyreğinde de sürmesine rağmen işsizlikteki bu düşüş artık sona ermişe benziyor. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında önümüzdeki birkaç ayda da yatay seyir görme ihtimalimiz var.
Finansal piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında ikinci çeyrekte ekonomiden gelen yavaşlama sinyallerini dikkate alırsak, yılın ikinci yarısında ise daha kötü bir tablonun ortaya çıkması mümkün.
Ekonomideki yavaşlama sert bir iniş halini alırsa maalesef işsizlikte yeni bir sıçrama yaşanması olasılığı da bulunuyor.
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