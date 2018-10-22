İşsizlik oranında yükseliş başladı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hane-halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.
DR. ORHAN KARACA
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Bu oran geçen yılın aynı ayındaki işsizlik oranının 0,1 puan üzerinde bulunuyor. Geçen yıl temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 10,7 seviyesindeydi.
İşsizlik oranı geçen yılın ağustos ayı ile bu yılın mayıs ayı arasında hep önceki yılki seviyesinin altında kalmıştı.
Aradaki negatif fark aralık ayında 2,3 puana kadar çıkmıştı. Ancak 2018 yılına adım atılmasıyla birlikte bu fark giderek düşmeye başlamıştı.
Nihayet haziran ayında işsizlik oranı tam olarak geçen yılın aynı ayındaki seviyesiyle aynı düzeyde gerçekleşmişti. Temmuz ayıyla birlikte ise şimdi yeni bir safhaya geçildi gibi.
Önümüzdeki aylarda işsizlik oranı geçen yılki seviyesini giderek aşacağa benziyor. Çünkü ekonomideki hızlı büyüme çoktan sona ermiş ve yerini durgunluğa ve hatta resesyona bırakmış gibi görünüyor.
Ekonomideki büyüme yavaşlayınca yaratılan istihdam azalıyor ve bunun sonucu da işsizliğin artması oluyor.
Esasında mevsimsel düzeltilmiş verilere göre işsizlik oranında mart ayından bu yana yükseliş var. Şubat ayında yüzde 9,9 olan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 11’e kadar çıktı.
Bu sayfalarda uzun süredir işgücü piyasasındaki gelişmeleri mevsimsel düzeltilmiş veriler üzerinden analiz ediyorduk.
Fakat ekonomideki büyüme ham veriler üzerinden takip edildiği için arada bir uyumsuzluk oluyordu. Bu nedenle işgücü piyasasındaki gelişmeleri de artık ham veriler üzerinden takip etmeye karar verdik.
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