İşsizlik yavaş yavaş düşüyor
MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK DÖRT AYDA 0,6 PUAN GERİLEDİ.
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı nisan ayında yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Bu oran önceki ay yüzde 11,5 düzeyindeydi. Yani nisan ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında 0,2 puanlık gerileme yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı geçen yılın bahar aylarında hızla yükselişe geçmiş ve mart ayında yüzde 9,9 iken aralık ayında yüzde 11,9’u bulmuştu. Dokuz ayda gerçekleşen bu 2 puanlık tırmanışın ardından, bu yılın başından beri ise mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yavaş yavaş düşüyor.
Bu yılın ilk dört ayında yaşanan düşüş 0,6 puan olarak hesaplanıyor. Geçen yıl işsizliğin yükselişe geçtiği dönemde ekonomi bir resesyonun kıyısındaydı. Bu kıyıdan resesyona düşmeden uzaklaşmayı başarınca işsizlikteki yükseliş de doğal olarak durdu. Ancak ekonomideki büyüme çok hızlı olmadığı için işsizlik çıktığı hızla düşmüyor.
Önümüzdeki dönemde işsizliğin ne yönde seyredeceği ekonomideki büyümenin hızına bağlı olacak. Büyüme performansı hızlanırsa işsizlikteki düşüş de hızlanabilir. Ancak büyümenin mevcut kompozisyonu bu konuda fazla umutlu olmayı engelliyor.
Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde alınan olağanüstü önlemlerle tüketici talebinin öne çekilmesi sayesinde büyümeyi başarmış ve resesyona düşmekten kurtulmuştu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise kamu harcamaları, dayanıksız tüketim malı harcamaları ve inşaat yatırımları durumu kurtardı.
Ancak böyle geçici faktörlerle sürekli ve hızlı büyüme sağlanması pek mümkün değil. Böyle giderse bir müddet sonra ekonomi yeniden tekleyebilir ve işsizlik de tekrar yükselişe geçebilir.
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