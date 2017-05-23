İşsizlikte iki aydır gerileme var
MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,7’YE GERİLEDİ.
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı şubat ayında yüzde 11,7 oldu. Bu oran ocak ayına göre 0,1 puanlık düşüşe karşılık geliyor. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı ocak ayında yüzde 11,8 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı geçen yılın mayıs ayında yükselişe geçmiş ve sekiz ayda tam 2 puan yukarı tırmanmıştı. Nisan ayında yüzde 9,9 olan işsizlik oranı aralık ayında yüzde 11,9’u bulmuştu. Bu yükseliş sırasında sadece eylül ayında küçük bir mola vermişti. Bu hızlı tırmanışın ardından 2017’nin ilk ayında ise yönünü hafifçe aşağı döndü.
İşgücü piyasası istatistiklerinde şubat ayı verileri aynı zamanda yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin verileri oluşturuyor. Çeyrek dönemler itibariyle bakılırsa da bu yıl ilk çeyrekte işsizlik oranının geçen yılın son çeyreğine göre 0,1 puan düştüğü görülüyor.
Bu oran geçen yılın son çeyreğinde yüzde 11,8’di. Geçen yılın son üç çeyreğinde hızla yukarı tırmanan işsizlik oranı böylece bu yılın ilk çeyreğinde hafifçe düşmüş bulunuyor.
İşsizlikte geçen yıl yükselişe yol açan neden ekonominin resesyonun kıyısına kadar gelmesiydi. Ekonomi geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2008-2009 resesyonundan bu yana ilk kez yıllık bazda küçülmüştü.
Dördüncü çeyrekte resesyonun kıyısından dönülünce işsizlikteki yükseliş de durdu. Ancak ekonomideki büyüme düşük olduğu için yaratılan istihdam fazla değil ve bu da işsizlikte hızlı bir düşüşü önlüyor.
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