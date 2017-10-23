İşsizlikte işler tekrar kötüleşiyor
MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,2’YE YÜKSELDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsimsel düzeltilmiş verilerine göre, işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Bu oran önceki aya göre 0,1 puanlık yükselişe tekabül ediyor. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı haziran ayında yüzde 11,1 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın bahar aylarında yükselişe geçen ve aralık ayında yüzde 11,9’a kadar çıkan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında, bu yılın ilk yarısında ise tedrici bir düşüş vardı. Bu düşüş mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranını haziran ayında yüzde 11,1’e kadar indirmişti.
Söz konusu düşüşü ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden daha iyi bir performans göstermesi sağlamıştı. Ancak bu dönemdeki büyüme üretken yatırımlara değil de inşaat yatırımlarına dayandığı için işsizlikteki düşüş yükseldiği kadar hızlı olmamıştı. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı hala geçen yıl yükselişe geçtğin düzeyin 1 puandan fazla üzerinde bulunuyor.
Bunun üzerine bir de temmuz ayında yeniden yükseliş yaşandığı dikkate alınınca işsizlikte durumun hala kötü olduğu anlaşılıyor. İşsizliğin önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği ekonomideki büyümeye bağlı.
Olumlu baz etkisi sayesinde, üçüncü çeyrekte ekonomide geçen yılın aynı dönemine göre epey yüksek bir büyüme ortaya çıkacak. Ancak mevsimsel düzeltilmiş olarak önceki çeyrek döneme göre büyüme o kadar parlak olmayabilir.
Yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler de çok iyi değil. Hükümet geçen yıl yüzde 10,9 olan işsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8’e inmesini bekliyor ama bu oranın yüzde 11’in üzerinde çıkması ihtimali daha yüksek. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının yılın ilk yedi ayındaki ortalaması yüzde 11,4 olarak hesaplanıyor.
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