İşsizlikte yükseliş erken başladı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsimsel düzeltilmiş verilerine göre, nisan ayında işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Bu oran mart ayında yüzde 9,9’du. Buna göre nisan ayında 0,4 puanlık bir artış yaşanmış durumda ki bu da pek iyiye işaret etmiyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2016 yılındaki hızlı yükselişinin ardından 2017’de hızla gerileyen mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, bu yılın başından bu yana ise yüzde 9,9 dolayında yatay seyirdeydi.
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranını 2016’da bahar aylarındaki yüzde 9,9 seviyesinden yılın sonunda yüzde 12’ye fırlatan gelişme ekonominin resesyonun kıyısına kadar gelmesi, 2017 yılı sonunda yeniden yüzde 9,9’a çeken gelişme ise ekonominin çok hızlı büyümesiydi.
Ekonomi hızlı büyüdüğünde yaratılan istihdam da artıyor ve bu da işsizlik oranını aşağı çekiyor. Bu yılın başlarında yatay seyreden işsizlik oranının nisan ayında ciddi bir yükseliş göstermesinin nedenini ise ekonomide işlerin geçen yılki kadar iyi gitmemesi oluşturuyor.
Esasında biz mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının birkaç ay daha yatay seyretmesini ve yılın ikinci yarısında yükselişe geçmesini bekliyorduk.
Bu beklentimizin nedeni de ekonomide ikinci çeyrekte başlayan yavaşlamanın üçüncü çeyrekte daha belirgin bir hal alacağını düşünmemizdi.
İşsizlikteki yükselişin beklediğimizden daha erken başlaması ekonomideki durumun sandığımızdan da kötü olabileceği endişesine kapılmamıza yol açtı. Bunun gerçekten böyle olup olmadığını birkaç ay içinde anlayacağız.
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