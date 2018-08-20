İşsizlikte yükseliş geri döndü
Bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomide işlerin kötüye gitmeye başlaması işsizlik üzerinde hemen etkisini göstermeye başladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Yılın ilk dört ayını yatay seyirde geçiren mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı nisan ayında 0,3 puanlık yükselişle yüzde 10’dan yüzde 10,3’e çıkmıştı.
Bu yükseliş mayıs ayında da aynı hızla devam etti ve mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı bu ayda yüzde 10,6’yı buldu.
Aylık işgücü piyasası verileri her hafta düzenlenen anketlerden elde edilen verilerin üçer aylık ortalamaları alınarak hesaplandığı için mayıs ayı verileri aynı zamanda ikinci çeyrek dönemin verileri oluyor.
İşgücü piyasası verilerine bu şekilde bakıldığında ise ikinci çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında ilk çeyrek döneme göre 0,7 puanlık artış yaşandığı görülüyor. Aynı dönemde mevsimsel düzeltilmiş işsiz sayısı ise 3,2 milyondan 3,4 milyona çıkmış bulunuyor.
İşsizlikteki bu kötü gidişatın önümüzdeki aylarda da devam etmesine kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü üçüncü çeyrekte ekonomide işler iyice bozulmuşa benziyor.
2016 yılında ekonominin resesyonun kıyısına gelmesi mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının yüzde 10 dolayından yüzde 12’ye kadar çıkmasına neden olmuştu.
2017’deki hızlı büyüme sayesinde ise işsizlikteki bu yükseliş aynen geri alınmıştı. Ancak böyle giderse çok geçmeden 2017’nin bütün kazanımı elden gidecek gibi görünüyor.
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