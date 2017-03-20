İşsizlikteki artış duracak gibi değil
MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI ARALIK AYINDA YÜZDE 12’Yİ BULDU.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsimsel düzeltilmiş verilerine göre, geçen yılın son ayında işsizlik oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti. Bu oran aralık ayında 0,2 puan yükseldi. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı kasım ayında yüzde 11,8’di.
2016 yılı işsizlikte büyük bir yükselişe sahne oldu. Nisan ayında yüzde 9,9 olan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, aralık ayında yüzde 12’ye kadar çıktı. Yani işsizlik oranı sekiz ayda 2,1 puan arttı. Aynı dönemde mevsimsel düzeltilmiş işsiz sayısı da 3 milyondan 3,7 milyona yükseldi.
İşsizlikteki bu artış 2008-2009 resesyonu sırasında yaşanan sıçramayı andırıyor. O zaman işsizlik oranı yüzde 13,9’a kadar çıkmıştı. Şu anda bu noktadan uzağız ama böyle giderse yine aynı noktayı görebiliriz. İşsiz sayısında ise çoktan 2008-2009 resesyonundaki zirve seviyesini geçmiş durumdayız.
O zaman işsiz sayısı en fazla 3,3 milyona yaklaşmıştı. Bu kez o noktayı haziran ayında geçtik ve her ay rekoru biraz daha yukarı taşıyoruz. İşsizlikte geçen yıl yaşanan bu yükselişin nedeni malum.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi 2008-2009 resesyonundan bu yana ilk kez yıllık bazda küçüldü. Öncü göstergeler dördüncü çeyrekte yeniden büyüme yaşanmış olabileceğini gösteriyor ama anlaşılan bu büyüme işsizlikteki yükselişi önleyebilecek düzeyde çıkmayacak.
2016’nın tamamına ilişkin işgücü piyasası verileri bu hafta açıklanacak. 2016’nın ortalama işsizlik oranı yüzde 10,9 dolayında çıkacak gibi görünüyor. 2012’de yüzde 8,4 olan bu oran dört yıldır yükseliyor. Ekonomide yeniden hızlı büyümeye dönemezsek bu yükseliş devam edecek gibi de görünüyor.
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