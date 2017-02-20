İşsizlikteki yükseliş devam ediyor
MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI 0,1 PUAN DAHA YÜKSELDİ.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, kasım ayında yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Bu oran, ekim ayında yüzde 11,7 düzeyindeydi. Buna göre kasım ayında 0,1 puanlık yükseliş yaşandı.
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında ekim ayında yaşanan artış 0,4 puanı bulmuştu. Bu sert yükselişten sonra kasım ayındaki 0,1 puanlık artış önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor.
Ancak işsizlik oranında mayıs ayından beri yaşanan yükseliş 1,9 puanı buluyor. Bunun 2008-2009 resesyonu sırasındaki yükselişi hatırlattığını geçen ay bu sayfalarda yazmıştık.
İşsizlik oranında henüz 2008-2009 resesyonun-daki rekorun (yüzde 13,9) uzağındayız ama işsiz sayısında o dönemdeki rekoru (3,3 milyon) çoktan geçtik. İşsiz sayısı kasım ayında 3,7 milyonu buldu. Bu da ekonomideki durgunluğun ne kadar ciddi olduğunu anlamaya yetiyor.
İşgücü piyasası istatistiklerinde kasım ayı verileri aynı zamanda dördüncü çeyrek dönemin verileri oluyor. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında dördüncü çeyrekte önceki çeyrek döneme göre yaşanan artış ise 0,4 puan olarak hesaplanıyor.
Oysa üçüncü çeyrekte yaşanan artış 1 puan olmuştu. Burada da önemli bir yavaşlama var. Bu da üçüncü çeyrekte küçülen ekonominin dördüncü çeyrekte yeniden büyümüş olabileceğini düşündürüyor.
Kasım ayı verilerinin belli olmasıyla işsizlikte 2016’nın tamamına ilişkin verileri de gerçeğe çok yakın bir şekilde tahmin etmek mümkün hale geldi.
İşsizlik oranında 2016 ortalaması büyük ihtimalle yüzde 10,8 çıkacak. Bu oran, 2015’te yüzde 10,3’tü. Yani 2016’da 0,5 puanlık yükseliş yaşandı gibi görünüyor. 2012 yılında yüzde 8,4 olan işsizlik oranı dört yıldır sürekli yükseliyor.
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