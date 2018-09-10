İthalatta üç aydır düşüş var
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ağustos ayında hem ihracat hem de ithalat geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin altında kaldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın ağustos ayında 13,2 milyar dolar olan ihracat, yüzde 6,5 düşüşle, bu yılın aynı ayında 12,4 milyar dolara geriledi.
Geçen yılın ağustos ayında 19,2 milyar dolar olan ithalat da yüzde 22,4 düşüşle 14,9 milyar dolara indi. İthalattaki düşüşün ihracattaki düşüşten çok daha fazla olması sayesinde ağustos ayında dış ticaret açığında da büyük bir düşüş yaşandı.
Geçen yılın ağustos ayında 5,9 milyar dolar olan dış ticaret açığı, yüzde 58 düşüşle, bu yılın aynı ayında 2,5 milyar dolara geriledi. Ağustos ayında dış ticarette yaşanan düşüşte dokuz günlük uzun bayram tatilinin önemli bir etkisi var.
Bu bayram tatili olmasaydı belki de ihracatta bir miktar yükseliş yaşanabilirdi. Ancak ithalattaki düşüş sadece bayram etkisinden kaynaklanıyor olamayacak kadar yüksek. Muhtemelen ithalattaki düşüşün büyük bölümü ekonomideki yavaşlamadan kaynaklanıyor.
İthalatta haziran ve temmuz aylarında da düşüş vardı. İthalattaki düşüş ağustos ayında üçüncü ayına girdi. Bu da üçüncü çeyrekteki ekonomik büyüme açısından çok kötü sinyaller veriyor.
Dış ticaretten gelen haberler ekonomik büyüme açısından kötü ama cari açık açısından iyi. Cari açıkta dokuz aylık yükselişten sonra haziran ayında yeniden düşüş görmüştük. Dış ticaret açığındaki gerilemenin sürmesi, cari açıkta temmuz ve ağustos aylarında da düşüş göreceğimiz anlamına geliyor.
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