İthalatta yine düşüş var
Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini geçen hafta açıkladı. Bu verilere göre temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 artarak 12,6 milyar dolardan 14,1 milyar dolara çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Aynı dönemler itibariyle ithalat ise yüzde 6,4 düşerek 21,5 milyar dolardan 20,1 milyar dolara indi. İhracat artarken ithalatın düşmesiyle dış ticaret olumlu bir haberi oluşturuyor.
Yılın başlarında oldukça yüksek artışlar gösteren ithalatın haziran ayından sonra temmuz ayında da düşmesi ise ekonomik büyüme açısından pek de iyi bir sinyal vermiyor. Bu durum iç talebin iyice zayıfladığına işaret ediyor.
Durum böyle devam ederse üçüncü çeyrekte ekonomide bir durgunluk ve hatta küçülmeyle karşılaşabiliriz. açığında da gerileme yaşandı. Geçen yılın temmuz ayında 8,9 milyar dolar olan dış ticaret açığı, yüzde 32,4 düşüşle, bu yılın aynı ayında 6 milyar dolara geriledi.
Haziran ayında hem ihracatta hem de ithalatta düşüş vardı. Yılın başından beri çok da iyi bir performans göstermeyen ihracatın temmuz ayında biraz olsun toparlanması, dış talebin ekonomik büyümeye katkısı açısından olumlu bir haberi oluşturuyor.
Yılın başlarında oldukça yüksek artışlar gösteren ithalatın haziran ayından sonra temmuz ayında da düşmesi ise ekonomik büyüme açısından pek de iyi bir sinyal vermiyor. Bu durum iç talebin iyice zayıfladığına işaret ediyor.
Durum böyle devam ederse üçüncü çeyrekte ekonomide bir durgunluk ve hatta küçülmeyle karşılaşabiliriz.Bu arada temmuz ayında dış ticaret açığında yaşanan büyük düşüş ise bu ayda cari açıkta da düşüş çıkacağı anlamına geliyor.
Cari açıkta geçen yılın ortalarında başlayan yükseliş mayıs ayında iyice yavaşlamıştı. Dış ticaret açığı haziran ayında da yüzde 9,1 düşmüştü. Bu nedenle muhtemelen cari açığın haziran ayında düşüşe geçtiğini ve temmuz ayında ise bu düşüşün hızlandığını göreceğiz.
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